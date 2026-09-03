مناولة أكثر من 104 آلاف حاوية نمطية في العقبة خلال آب الماضي

خبرني - حققت شركة ميناء حاويات العقبة، "بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي وما حوله"، رقما قياسيا جديدا للشهر الثاني على التوالي خلال آب الماضي، إثر مناولة أكثر من 104 آلاف حاوية نمطية (TEU) عبر 58 سفينة.

ويعد آب، الشهر الثاني الذي تكسر خلاله الشركة حاجز الـ100 ألف حاوية نمطية، بعد الرقم القياسي الذي سجلته في تموز الماضي بواقع 101900 حاوية نمطية، ما يعكس استمرار الزخم التشغيلي للشركة رغم الاضطرابات التجارية الإقليمية.

وواصلت الشركة خلال آب الماضي، أداءها القوي في ما يتعلق بحركة البضائع العابرة (الترانزيت) للشهر الثالث على التوالي، إذ بلغ حجم البضائع العابرة خلال الشهر أكثر من 20 ألف حاوية نمطية، منها أكثر من 10 آلاف حاوية نمطية متجهة إلى العراق، الأمر الذي يعزز الدور المتنامي لميناء الحاويات كمحور لوجستي إقليمي يربط الأردن بأسواق المشرق العربي الأوسع.

وشهدت حركة الواردات خلال الشهر تعافيا ملحوظا، حيث وصلت إلى 36 ألف حاوية نمطية في حين سجلت حركة الشاحنات عبر بوابات الميناء رقما قياسيا جديدا تمثل بأكثر من 43 ألف حركة، من ضمنها أكثر من 35 ألف حركة تسليم للبضائع المستوردة، ما يعكس قدرة الشركة وميناء الحاويات على استيعاب وإدارة أحجام تشغيل مرتفعة مع الحفاظ على أعلى مستويات الخدمة المقدمة للعملاء وشركاء سلسلة التوريد.

وعزت الشركة الأداء المميز الذي حققته خلال آب إلى التنسيق الوثيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة النقل وإلى التعاون المثمر مع الشركاء الرئيسيين، ما أسهم في خفض إشغال الساحات ودعم انسيابية وضمان استمرارية تدفق حركة السفن والشاحنات طوال الشهر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة خوسيه رويدا، إن ما حققناه خلال آب الماضي يعكس مدى تفاني كوادرنا التي تواصل عملها الدؤوب وجهودها المخلصة لضمان سير عملياتنا وفق أعلى المعايير، وتشكل هذه الجهود، إلى جانب أفضل الممارسات العالمية التي توظفها شركة إيه بي إم تيرمينالز في جميع جوانب عملياتنا، ركيزة أساسية تمكننا من مواصلة الارتقاء بمستوى الجودة والموثوقية الذي يتوقعه عملاؤنا باستمرار.

وأضاف: "ما كان لنا أن نحقق هذه النتائج لولا شركائنا الذين عملوا وتعاونوا معنا بشكل وثيق في كل مرحلة لتحقيق هذا الإنجاز ولولا جهود فريقنا الذي يواصل تقديم أداء متميز حتى في أصعب الظروف، وأنتهز الفرصة للإعراب عن مدى فخري بما يحققه وسيواصل تحقيقه من إنجازات.