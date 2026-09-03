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6 لاعبين أردنيين ضمن العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للتايكواندو

  • 03 أيلول 2026
  • 12:52
6 لاعبين أردنيين ضمن العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للتايكواندو
فادية خرفان

خبرني - تواصل التايكواندو الأردنية تألقها عالميا، بعد أن وضع التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة 6 لاعبين أردنيين ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين عالميا، في إنجاز جديد يؤكد المكانة المميزة للتايكواندو الأردنية عالميا.

وجاءت التصنيفات على النحو التالي: فادية خرفان رقم 1 عالميا و 2 أولمبيا، جعفر الداود رقم 3 عالميا و 2 أولمبيا، رزان الرواشدة رقم 2 عالميا و 8 أولمبيا، زيد كريم رقم 2 عالميا، زيد حلواني رقم 7 عالميا، محمد العداربة رقم 8 عالميا.

ويعكس الحضور المميز في التصنيف الدولي المستوى المتقدم الذي وصلت إليه التايكواندو الأردنية، والجهود الكبيرة المبذولة من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والطموح المستمر نحو المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

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