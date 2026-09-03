السماعيل حكما لقمة الوحدات والفيصلي

خبرني - اختارت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكم مروان السماعيل حكما للساحة لمباراة فريقي الوحدات والفيصلي، التي تقام الثامنة والنصف من مساء غد الجمعة، على ستاد عمان الدولي في إطار منافسات الأسبوع الأول من دوري المحترفين.

ويساعد السماعيل في إدارة المباراة الحكام محمد البكار، أيمن عبيدات ومحمود السوالمة رابعا وصابرين العبادي حكما مساعدا احتياطيا.

حكام تقنية الفيديو VAR: أدهم مخادمة، وأسامة حسن مساعدا.

وتنطلق اليوم الخميس، منافسات النسخة الـ 74 من الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2026/2027.

ويلتقي اليوم البقعة مع دوقرة عند السابعة مساء على ملعب البترا في أولى مواجهات البطولة.

وتتواصل المنافسات الجمعة، بلقاء شباب الأردن والرمثا عند السادسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، قبل أن يحل الفيصلي ضيفا على الوحدات في قمة مباريات الجولة.

وتختتم الجولة السبت، حيث يلتقي العربي والسلط عند السادسة مساء على ملعب البترا، والحسين والجزيرة عند الـ8:30 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وحدد اتحاد الكرة الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة الأولى على النحو التالي: مباراة البقعة ودوقرة: الحكام: محمد بني هاني للساحة، الحكام المساعدين صابرين العبادي، محمد محرم، وأحمد راضي رابعا، وحكام تقنية الفيديو VAR: محمود السوالمة ومحمد البكار مساعدا.

مباراة شباب الأردن والرمثا: الحكام: أحمد راضي للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، قيس خميس، ومعاذ قاسم رابعا، وحكام تقنية الفيديو VAR: عمر حرزالله ومحمد ديوان مساعدا.

مباراة العربي والسلط: الحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، حمزة أبو عبيد، ومحمد بني هاني رابعا، وحكام تقنية الفيديو VAR: أدهم المخادمة ومحمد البكار مساعدا.

مباراة الحسين والجزيرة: الحكام: عمر حرزالله للساحة، الحكام المساعدين محمد محرم، أحمد الحتو، ومحمد ديوان رابعا، وحكام تقنية الفيديو VAR: أحمد راضي وأسامة حسن مساعدا.