تهمة جديدة تلاحق (دكتور فود)

خبرني - أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قاضية التحقيق في جبل لبنان جويل عيسى الخوري، أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق صانع المحتوى جورج ديب، المعروف باسم "دكتور فود"، بجرم السرقة، في تطور قضائي جديد يضاف إلى ملفاته أمام القضاء اللبناني.

وذكرت قناة "MTV لبنان" أن مذكرة التوقيف الجديدة تأتي في إطار ملف يتضمن ادعاءات مرتبطة بسرقة مجوهرات والتعنيف. وهذه الاتهامات لا تزال قيد التحقيق، ولا تمثل إدانة قضائية بحق ديب، فيما كان محاميه قد نفى في وقت سابق ثبوت معطيات تتعلق بملف السرقة أمام القضاء.

وكانت مفرزة حلبا القضائية في شمال لبنان قد أوقفت ديب صباح الأحد 23 أغسطس، خلال عملية أمنية تخللها دهم منزله في بلدة رحبة بمنطقة عكار.

وأعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيان صدر عقب توقيفه، أن دورية من مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية أوقفت شخصا بالأحرف الأولى "ج. د."، مواليد عام 1986، لبناني الجنسية، ملقب بـ"دكتور فود"، مشيرة إلى أن بحقه مذكرتي إلقاء قبض وتوقيف بجرم مخدرات.

وأضاف البيان أن توقيفه جاء بعد نحو شهر من الاستقصاءات والتعقبات، ومن خلال عملية دهم محكمة لمنزله في محلة رحبة – عكار، قبل إيداعه المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة

وجاء توقيف ديب على خلفية قضية مخدرات سبق أن صدر فيها حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة بحقه وعدد من المتهمين الآخرين، في قضية تتعلق بتصنيع المخدرات وتهريبها.

وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي قد كشف، في قراره الظني، تفاصيل شبكة قيل إنها استغلت العلامة التجارية لشركة "دكتور فود" في عمليات تهريب "حشيشة الكيف".

وأثارت قضية توقيف ديب اهتماما واسعا في لبنان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن توقيفه جاء بعد ساعات من حفل أقامته طليقته، صانعة المحتوى شروق، المعروفة باسم "صن شاين"، مساء السبت 22 أغسطس، احتفالا بانفصالهما.

ويحظى جورج ديب بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ويتابعه أكثر من خمسة ملايين شخص على "تيك توك"، واشتهر خصوصا من خلال مقاطع تقييم الأطعمة والمطاعم.

وتضيف مذكرة التوقيف الجديدة المتعلقة بالسرقة ملفا قضائيا آخر إلى القضايا التي يواجهها ديب، في وقت لا تزال فيه الاتهامات المتعلقة بالسرقة والتعنيف قيد التحقيق، ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي.



