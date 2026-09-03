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نقابة المدارس الخاصة تنهي العمل بالعقد الإلكتروني الموحد

  • 03 أيلول 2026
  • 12:13
نقابة المدارس الخاصة تنهي العمل بالعقد الإلكتروني الموحد

خبرني  - أعلنت نقابة أصحاب المدارس الخاصة إنهاء العمل باتفاقية العقد الإلكتروني الموحد الموقعة مع نقابة العاملين في التعليم، مؤكدة عدم رغبتها في تجديدها أو تمديدها بعد انتهاء مدتها البالغة 3 سنوات.

وأرجعت النقابة القرار إلى عدة ملاحظات، أبرزها عدم الالتزام ببنود الاتفاقية وملحقها، وعدم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ العقد، إلى جانب خلافات بشأن أتمتة العقود واستيفاء دينارين عن كل عقد، وآلية التعامل مع بيانات العاملين وسريتها.

كما أكدت النقابة أن أي ملحق يمتد بعد انتهاء الاتفاقية لا يمثل موقفها ولا يرتب التزامات جديدة على المدارس الخاصة.

وبدلاً من العقد الإلكتروني، قررت النقابة إصدار عقود عمل ورقية بالشروط نفسها، مع تعديل مدة العقد لتبدأ من تاريخ مباشرة العمل ولمدة يتفق عليها الطرفان، على أن تكون الزيادة السنوية بين 2% و5% ومرتبطة بالأداء.

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