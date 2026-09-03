خبرني -عقدت رئاسة الوزراء، الأربعاء، الورشة الثالثة من سلسلة برنامج "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية"، الذي يمتد لـ6 أشهر، ويستهدف عددا من الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، يمثلون قطاعات مختلفة.

وينفذ البرنامج من قبل الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية بالشراكة مع مشروع "ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU).

وقال الدكتور بشار الكيلاني من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، خلال افتتاحه للورشة الثالثة من البرنامج، إن الأردن يمتلك بنية تحتية رقمية جيدة تؤهله لتعزيز اقتصاده الرقمي، مؤكدا أهمية وجود بيئة جاذبة ومشجعة للشركات الناشئة التي تعد أساسا لهذا الاقتصاد.

وعرض أبرز إنجازات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي يشرف عليه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، خلال العام الماضي في العديد من القطاعات ومن ضمنها الخدمات الحكومية والصحة والتعليم.

وأشار الكيلاني إلى أن المجلس أطلق خلال العام الماضي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسات حكومية نسخة محدثة من تطبيق "سند" تمتاز بالسرعة والكفاءة والسهولة، مبينا أنه تم تفعيل ما يزيد على مليوني هوية رقمية على التطبيق، مع توفر خدمات الدفع الإلكتروني، التي أتاحت للمواطنين الحصول على الخدمة بدون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية.

وأوضح أن التطبيق الذي تأهل إلى المرحلة النهائية ضمن جوائز ديجيتال أونجا 2026 (Digital@UNGA Awards) التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) سيشهد خلال الفترة المقبلة إطلاق "سند للأعمال" و"سند للصحة" و"سند للسياحة".

وتطرق إلى قطاع التعليم، إذ استطاع المجلس تطوير المساعد الافتراضي الذكي "سراج"، وهو أداة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للطلاب والمعلمين الوصول إلى إجابات وتفاعلات دقيقة تستند إلى المناهج المدرسية الرسمية، بالإضافة إلى منصة "أجيال" التي وفرت بيانات عن المدارس والمعلمين ونتائج الامتحانات المدرسية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكيلاني أهمية الاستخدام المسؤول والآمن للبيانات، مشيرا إلى دور الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية كمسؤولين عن البيانات وجودتها وانسيابيتها.

وشهدت الورشة الثالثة من برنامج الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية عرضا مرئيا حول رؤية ديوان المحاسبة في توظيف الذكاء الاصطناعي، قدمه أمين عام الديوان أحمد السواعي، إذ تضمن العرض كيفية توظيف الديوان للذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة والتدقيق وبناء الوعي حول استخدامه وأبرز التحديات المتعلقة به.

يشار إلى أن برنامج "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية" يشمل 6 محاور مترابطة تتضمن أساسيات الذكاء الاصطناعي لصناع القرار وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول والجاهزية المؤسسية والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنظومات الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الآثار الاقتصادية الأوسع للذكاء الاصطناعي.