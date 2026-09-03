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ترمب وبن زايد يبحثان هاتفيا تطورات الشرق الأوسط

  • 03 أيلول 2026
  • 11:51
ترمب وبن زايد يبحثان هاتفيا تطورات الشرق الأوسط

خبرني - بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي الخميس، العلاقات الثنائية الاستراتيجية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
واستعرض بن زايد وترمب، وفق وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، سبل تنمية الشراكة والروابط الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية، كما تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تنسيق الجهود المشتركة لدعم السلام وخفض التصعيد وتثبيت ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي المكالمة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية معقدة، خاصة فيما يتعلق بملف أمن الملاحة ومضيق هرمز، وتزامنت مع لقاءات دبلوماسية مكثفة، منها اجتماع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان لبحث الأزمة الإقليمية والخطوات التالية بشأن إيران.

وتدفع واشنطن بحملة ضغط اقتصادي جديدة ضد طهران، وسط تصاعد التوترات بعد تجدد المواجهات بين البلدين، حيث نفذت الولايات المتحدة ضربات داخل إيران، وردت طهران باستهداف منشآت عسكرية أمريكية في المنطقة، بما فيها في الإمارات، وذلك بعد ضربة أمريكية على جزيرة لارك الإيرانية الأحد منهية هدنة استمرت نحو شهر.

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