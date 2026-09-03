*
الخميس: 03 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مصر ترفض صفقة استحواذ إماراتية

  • 03 أيلول 2026
  • 11:46
مصر ترفض صفقة استحواذ إماراتية

خبرني - أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع رفض كلٍ من هيئة ميناء الإسكندرية والشركة القابضة للنقل البحري والبري بيع حصتيهما في الشركة،
 جاء ذلك رداً على عرض الشراء الإجباري المقدم من جانب "بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنج ليمتد" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وكانت الشركة الإماراتية قد قدمت في يونيو الماضي عرضها الثاني للاستحواذ على النسبة المكملة للوصول إلى حصة 90% من رأس مال الشركة، مقترحة سعراً قدره 27.47 جنيه للسهم الواحد، بما يمثل زيادة بنسبة 19.5% عن العرض السابق الذي كان محدداً عند 22.99 جنيه.

وتكشف هيكلية الملكية الحالية توازناً دقيقاً؛ إذ تسيطر "بلاك كاسبيان" حالياً على نحو 19.33% من الأسهم (ما يقارب 575.9 مليون سهم)، بينما تحتفظ هيئة ميناء الإسكندرية بحصة أكبر تبلغ 35.3%، مما يجعل موافقتها شرطاً أساسياً لأي تغيير جذري في السيطرة الإدارية على أحد أهم مفاصل التجارة البحرية المصرية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ترمب وبن زايد يبحثان هاتفيا تطورات الشرق الأوسط
ترمب وبن زايد يبحثان هاتفيا تطورات الشرق الأوسط
  • 2026-09-03 11:51
الولايات المتحدة والإمارات تبحثان التطورات في المنطقة
الولايات المتحدة والإمارات تبحثان التطورات في المنطقة
  • 2026-09-03 11:34
ضبط مطرب شهير في دبي تورط في ترويج تأشيرات إقامة وهمية
ضبط مطرب شهير في دبي تورط في ترويج تأشيرات إقامة وهمية
  • 2026-09-03 07:49
الدفاع الجوي الكويتي يعترض هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية
الدفاع الجوي الكويتي يعترض هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية
  • 2026-09-03 07:08
الإمارات تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن
الإمارات تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن
  • 2026-09-02 21:16
تراجع البورصات الخليجية مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
تراجع البورصات الخليجية مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
  • 2026-09-02 18:50