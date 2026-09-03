مصر ترفض صفقة استحواذ إماراتية

خبرني - أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع رفض كلٍ من هيئة ميناء الإسكندرية والشركة القابضة للنقل البحري والبري بيع حصتيهما في الشركة،

جاء ذلك رداً على عرض الشراء الإجباري المقدم من جانب "بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنج ليمتد" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وكانت الشركة الإماراتية قد قدمت في يونيو الماضي عرضها الثاني للاستحواذ على النسبة المكملة للوصول إلى حصة 90% من رأس مال الشركة، مقترحة سعراً قدره 27.47 جنيه للسهم الواحد، بما يمثل زيادة بنسبة 19.5% عن العرض السابق الذي كان محدداً عند 22.99 جنيه.

وتكشف هيكلية الملكية الحالية توازناً دقيقاً؛ إذ تسيطر "بلاك كاسبيان" حالياً على نحو 19.33% من الأسهم (ما يقارب 575.9 مليون سهم)، بينما تحتفظ هيئة ميناء الإسكندرية بحصة أكبر تبلغ 35.3%، مما يجعل موافقتها شرطاً أساسياً لأي تغيير جذري في السيطرة الإدارية على أحد أهم مفاصل التجارة البحرية المصرية.