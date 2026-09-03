ثلاثة مبتعثين من عمّان الأهلية يحققون إنجازات أكاديمية متميزة بجامعة سيميلويس

خبرني - حقق ثلاثة من مبتعثي جامعة عمّان الأهلية إنجازات أكاديمية وبحثية متميزة في جامعة سيميلويس (Semmelweis University) في العاصمة الهنغارية بودابست، بعد استكمالهم متطلبات الحصول على درجات الماجستير في تخصصات طب الأسنان، والأبحاث الطبية السريرية.

فقد أتمت نادين أبو السمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في طب الأسنان، محققة إنجازًا بحثيًا تمثل في قبول بحث علمي لها في مجلة مصنفة ضمن D1، أي من بين أفضل 10% من المجلات العلمية عالميًا، إلى جانب اختيارها لعرض نتائج بحثها في المؤتمر الدولي ISCTICO 2026 الذي عقد في مدينة زغرب الكرواتية.

كما حصلت رنيم الجالودي على درجة الماجستير بمرتبة الشرف من الجامعة، في إنجاز يعكس تميزها الأكاديمي خلال فترة دراستها.

وفي السياق ذاته، أتم ماجد أبو الشنار، من قسم العلاج الطبيعي في جامعة عمّان الأهلية، متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الأبحاث الطبية السريرية من جامعة سيميلويس، بتقدير امتياز.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة من النجاحات الأكاديمية والبحثية التي يحققها مبتعثو جامعة عمّان الأهلية في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، ويعكس مستوى التميز الذي يحققه طلبة الجامعة في برامج الدراسات العليا.