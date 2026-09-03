منح خارجية للطلبة الأردنيين بمعدلات 90% فأعلى.. التقديم يبدأ 5 أيلول

خبرني - أعلنت مديرية البعثات والمكاتب الثقافية في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بدء استقبال طلبات الاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2026-2027، اعتبارًا من السبت 5 أيلول وحتى الساعة 12 ليلًا من الأربعاء 9 أيلول 2026.

وأوضحت المديرية أن التقديم يشمل الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية ممن حققوا متطلبات النجاح لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) لعام 2026 في الحقل الصحي، أو الدورة التكميلية لعام 2025 في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي، إضافة إلى الحاصلين على ما يعادلها من شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية، من داخل المملكة أو خارجها، للعام الدراسي 2026.

واشترطت المديرية أن لا يقل معدل الطالب عن 90%، وأن يكون راغبًا بالاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة.

ودعت الطلبة الراغبين إلى تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والمكاتب الثقافية: www.dsamohe.gov.jo.