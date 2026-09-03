تحويلات مرورية مؤقتة على شارع الأردن لتركيب جسر مشاة

خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى، اليوم الخميس، أنها ستقوم بتركيب جسر مشاة حديدي في شارع الأردن وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية.

وأوضح المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى المهندس سليمان الشمري أن تركيب جسر المشاة سيكون في المقطع الواقع أمام مدارس الصرح، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية، وتأمين عبور آمن للمشاة.

بدوره اشار مدير دائرة الإنشاءات في الأمانة المهندس هاني المراشدة ان تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقاً كلياً لمسارب الشارع في موقع العمل، حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية التنفيذ، الأمر الذي يستدعي إجراء تحويلات مرورية مؤقتة على النحو التالي:

للسير القادم من بعد جسر الشمال الاتجاه نحو تقاطع أبو نصير - البقعة باتجاه جمعية شقائق الرجال نحو دوار الصرح وصولا لشارع الاردن

والسير القادم من شارع الأردن باتجاه أبو نصير الدخول يميناً من الشارع المحاذي لمحطة توتال للمحروقات ومن ثم الانعطاف يساراً باتجاه شارع مدارس الصرح وصولا لشارع الاردن.

ويشار إلى أن هذه التحويلات ستُنفذ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف الليلة ولغاية الساعة الثامنة صباحاً، ولمدة يوم واحد فقط.

ودعت الأمانة المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن كوادر إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية الموضوعة في الموقع، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.