*
الخميس: 03 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الولايات المتحدة والإمارات تبحثان التطورات في المنطقة

  • 03 أيلول 2026
  • 11:34
الولايات المتحدة والإمارات تبحثان التطورات في المنطقة

خبرني - بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، هاتفيا، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الخميس، تلقى محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من ترامب، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة.

وأضافت الوكالة أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ترمب وبن زايد يبحثان هاتفيا تطورات الشرق الأوسط
ترمب وبن زايد يبحثان هاتفيا تطورات الشرق الأوسط
  • 2026-09-03 11:51
مصر ترفض صفقة استحواذ إماراتية
مصر ترفض صفقة استحواذ إماراتية
  • 2026-09-03 11:46
ضبط مطرب شهير في دبي تورط في ترويج تأشيرات إقامة وهمية
ضبط مطرب شهير في دبي تورط في ترويج تأشيرات إقامة وهمية
  • 2026-09-03 07:49
الدفاع الجوي الكويتي يعترض هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية
الدفاع الجوي الكويتي يعترض هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية
  • 2026-09-03 07:08
الإمارات تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن
الإمارات تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن
  • 2026-09-02 21:16
تراجع البورصات الخليجية مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
تراجع البورصات الخليجية مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
  • 2026-09-02 18:50