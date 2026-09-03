الولايات المتحدة والإمارات تبحثان التطورات في المنطقة

خبرني - بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، هاتفيا، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الخميس، تلقى محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من ترامب، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة.

وأضافت الوكالة أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.