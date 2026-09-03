مجموعة المناصير تجمع الصناعة الوطنية والاستثمار والتمويل في ملتقى مستثمري قطاع الإسكان

خبرني - نظّمت مجموعة المناصير ملتقىً بعنوان ملتقى المناصير لمستثمري قطاع الإسكان جمع نخبة من المستثمرين والمطورين وشركات الإسكان والمقاولات والمكاتب الهندسية والاستشارية، بالتعاون مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وبمشاركة البنك العربي الإسلامي الدولي، لبحث احتياجات القطاع واستعراض منظومة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي تقدمها المجموعة للمشاريع الإنشائية.

وشهد الملتقى حضور نحو 130 إلى 150 مشاركاً من المستثمرين والمطورين وأعضاء جمعية المستثمرين وممثلي شركات الإسكان والمقاولات والمكاتب الهندسية، إلى جانب الإدارة التنفيذية وممثلي قطاعات مجموعة المناصير، وممثلين عن البنك العربي الإسلامي الدولي.

وجاء الملتقى ليؤكد توجه مجموعة المناصير نحو بناء شراكات أكثر تكاملاً مع قطاع الإسكان، تقوم على فهم احتياجات المستثمرين وتحدياتهم، وتقديم حلول تتجاوز توفير المنتجات المنفردة إلى منظومة متكاملة تغطي مختلف مراحل المشروع، مدعومة بالخبرة الفنية والحلول التجارية والقدرات الصناعية واللوجستية والطاقة.

وخلال الملتقى، استعرضت المجموعة حلولاً واسعة من حلولها الوطنية، شملت الإسمنت، والخرسانة الجاهزة، والمنتجات الخرسانية، وحلول شيلد لكيماويات البناء، والهياكل الفولاذية، والحلول اللوجستية والنقل، إلى جانب حلول الطاقة والغاز والديزل، بما يعكس اتساع منظومة أعمال المجموعة وقدرتها على تلبية احتياجات المشاريع من مصادر متعددة ضمن منظومة واحدة.

وفي كلمته خلال الملتقى، أكد السيد عفانة نمر عفانة، نائب رئيس هيئة مديري مجموعة المناصير، أن المجموعة تنظر إلى علاقتها بالمستثمرين والمطورين باعتبارها شراكة في المشروع، وليس مجرد علاقة بين مورد وعميل، قائلاً:

"لا نريد أن نقدم منتجاً منفرداً، بل منظومة متكاملة من الحلول؛ من حلول البناء والمواد والمنتجات المتخصصة، إلى النقل والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى حلول الطاقة التي تدعم استمرارية هذه المشاريع وحركتها."

ومن جانبه، أكد السيد ماجد غوشة، رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، أهمية الملتقى في تعزيز الشراكة بين قطاع الإسكان والصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، وأن التكامل بين مكونات القطاع الخاص أصبح أكثر أهمية في ظل التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين.

وقال السيد غوشة: "نرى في هذه الشراكة فرصة لربط احتياجات المستثمر بالصناعات الوطنية، وفتح قناة مؤسسية مباشرة بين شركات الإسكان ومجموعة المناصير، بما يتيح الوصول إلى مزايا تجارية وفنية تخدم المشاريع وتساعد على تحسين الكفاءة وضبط الكلف."

وأشار إلى أن قطاع الإسكان يرتبط بمنظومة واسعة من الصناعات والمهن والخدمات، الأمر الذي يجعل من تعزيز التعاون بين المستثمرين والصناعة الوطنية رافعة مهمة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً تطلع الجمعية إلى أن يشكل الملتقى بداية لشراكة عملية ومستدامة تدعم الاستثمار والصناعة الوطنية.

وفي السياق ذاته، شكّلت مشاركة البنك العربي الإسلامي الدولي جانباً محورياً من الملتقى، باعتبار التمويل أحد المكونات الأساسية في تنفيذ المشاريع الإسكانية والاستثمارية، حيث استعرض البنك حلوله وتسهيلاته التمويلية الهادفة إلى مساعدة المستثمرين في إدارة السيولة وتمويل احتياجات مشاريعهم، بما يعزز تكامل الحلول الإنشائية مع الحلول المالية في مكان واحد.

وقال الدكتور سمير العيسى، رئيس قطاع الأعمال والاستثمار في البنك العربي الإسلامي الدولي: "نؤمن بأن دورنا يتجاوز توفير التمويل إلى بناء حلول مالية متكاملة تساند المستثمر في مختلف مراحل مشروعه، وتسهّل عملياته وتمنحه المرونة التي يحتاجها للنمو والاستثمار."

وتعكس مشاركة البنك في الملتقى توجهاً نحو توفير منظومة أكثر تكاملاً للمستثمر، تجمع بين احتياجات المشروع الإنشائية من جهة، والحلول التمويلية والمصرفية من جهة أخرى، بما يسهم في تسهيل العمليات المالية ودعم استمرارية المشاريع وكفاءة تنفيذها.

وعلى هامش الملتقى، اتجهت مجموعة المناصير وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان نحو توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تنظيم واستدامة التعاون بين الطرفين، وتطوير فرص ومزايا مستقبلية تخدم أعضاء الجمعية.

ويجسد الملتقى توجه مجموعة المناصير نحو ترسيخ مكانتها كشريك وطني متكامل للمشاريع، مستندةً إلى قدراتها الصناعية والخدمية المتنوعة، وإلى استثماراتها في تصنيع وتطوير منتجات وحلول عالية الجودة تلبي احتياجات السوق الأردني وتعزز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

عن مجموعة المناصير

تُعد مجموعة المناصير، منذ تأسيسها عام 1999، من الشركات الرائدة في الأردن والمنطقة في قطاعات الطاقة، والتعدين، ومواد البناء، والحلول الطبيعية وغيرها من القطاعات الحيوية. كما تلعب دورًا محوريًا في توفير فرص عمل متنوعة للأردنيين والمقيمين. وتتميز بتقديم منتجات عالية الجودة في مختلف الصناعات، إلى جانب مساهمتها في تعزيز بيئة قائمة على الابتكار والاستدامة، بما يساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة.

وقد تم تصنيف مجموعة المناصير خمس مرات ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية" الصادرة عن فوربس الشرق الأوسط، كان أحدثها في عام 2026. كما حازت المجموعة - مُمَثَّلة بمجمّع المناصير الصناعي- على الجولة الثانية من جائزة الجودة العربية في عام 2023، لتكون بذلك أول شركة أردنية تحصل على هذه الشهادة تقديرًا لأدائها المتميز.

كما تلعب مجموعة المناصير دوراً هاماً في المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات المجتمعية عدا عن الممارسات الصديقة للبيئة حيث فاز مصنع الكيماويات التابع لمجمّع المناصير الصناعي على جائزة المصنع الأخضر من غرفة صناعة الأردن للدورة 2022-2023.



