إسبانيا تستدعي السفير المغربي بعد تصريحات بشأن سبتة ومليلية

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، إن حكومته استدعت السفير المغربي في مدريد احتجاجا على تصريحات أدلى بها وزيريان مغربيان بشأن مدينتي سبتة ومليلية، واصفا تلك التصريحات بأنها "غير مقبولة".

وقال سانشيز، خلال جلسة في البرلمان الإسباني لمناقشة أزمة التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة، إن أجهزة الاستخبارات الإسبانية لم تجد حتى الآن دليلا على وقوف جهات حكومية، بينها المغرب أو روسيا أو إسرائيل، وراء منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي شجعت المهاجرين على محاولة عبور الحدود إلى المدينة.

وأضاف أنه "لا يوجد دليل" على أن عملية العبور إلى سبتة كانت مخططة أو نفذتها السلطات المغربية، مؤكدا أن المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الإسبانية لا تثبت تورط الحكومة المغربية في الأحداث.

وأشار سانشيز إلى أن قوات الدرك المغربية سمحت، خلال فترة امتدت نحو 10 ساعات في 30 تموز، بعبور أعداد كبيرة من الأشخاص باتجاه الحدود، في وقت شهدت فيه سبتة تدفقا جماعيا للمهاجرين.

وشدد رئيس الوزراء الإسباني على استمرار التعاون بين مدريد والرباط، في وقت تواجه فيه الحكومة الإسبانية ضغوطا سياسية للتحقيق في ملابسات التدفق الكبير للمهاجرين إلى سبتة، والذي وقع يومي 30 و31 تموز.

وكان أكثر من 72 ألف مهاجر قد عبروا بشكل غير نظامي من المغرب إلى سبتة خلال الأزمة، وفق أحدث المعطيات الإسبانية، فيما أعادت السلطات الإسبانية أكثر من 90% منهم.