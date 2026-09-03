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القطامين يوجه بتعزيز التعاون مع نقابة مكاتب استقدام العمالة المنزلية

  • 03 أيلول 2026
  • 10:46
القطامين يوجه بتعزيز التعاون مع نقابة مكاتب استقدام العمالة المنزلية

خبرني - أكد وزير العمل ووزير النقل نضال القطامين، أن الوزارة تولي قطاع العاملين في المنازل اهتماما خاصا نظرا لدوره الخدمي للمواطنين.

والقتى القطامين نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، طارق النوتي، بحضور أمين عام الوزارة عبد الحليم دوجان، ومدير مديرية العاملين في المنازل عافت النعيمات، وأمين سر النقابة عمار كوكش، ومديرها الإداري رعد الزعبي، للاستماع إلى مطالب النقابة.

ووجّه كوادر الوزارة بضرورة تعزيز التعاون مع النقابة لإيجاد حلول متوازنة وفاعلة للمطالب المطروحة، وبما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف، من مواطنين وأصحاب مكاتب وعاملين.

من جانبه، أكد النوتي حرص النقابة على تعزيز الشراكة مع الوزارة بما يخدم مصلحة المواطنين وأصحاب المكاتب، مع التأكيد على صون حقوق العاملين في هذا القطاع، مبديا استعداد النقابة التام للتعاون في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تبسيط الإجراءات وتسهيلها.

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