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أسعار الذهب ترتفع 80 قرشا للغرام في الأردن

  • 03 أيلول 2026
  • 10:19
أسعار الذهب ترتفع 80 قرشا للغرام في الأردن

خبرني - عادت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس إلى الارتفاع بعد ان انخفضت لأدنى مستوياته منذ 3 اسابيع صباح أمس.

وارتفعت أسعار الذهب محليا بمقدار 80 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 89.5 دينار لجهة البيع من المحلات، مقابل 85.60 دينار للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 103 دنانير و79.50 دينار على التوالي.


 

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