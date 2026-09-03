القضاء الأميركي يوقف محاولة ترمب تقييد منح الجنسية بالولادة

خبرني - أصدرت قاضية اتحادية حكما بوقف أحدث محاولة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، للحد من حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، مانحة أمرا قضائيا أوليا ضد أمر تنفيذي قالت السلطات إنه يستهدف ما يعرف بـ"سياحة الولادة".

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ديبورا بوردمن في ولاية ماريلاند، الأربعاء، الأمر القضائي الذي سيظل ساريا إلى حين الفصل في دعوى جماعية رفعتها أسر مهاجرة ومنظمات مدافعة عن الحقوق.

وكتبت بوردمن، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، في حكمها الصادر الأربعاء: "قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال المشمولون بالفئة المعتمدة هم مواطنون بالولادة".

ويكفل القانون الحالي حق الحصول على الجنسية بالولادة لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية، مع وجود استثناءات محدودة.

ويعود هذا الحق إلى عام 1868، عندما تم التصديق على التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي في أعقاب الحرب الأهلية.

لكن ترمب لطالما سعى إلى إلغاء حق الجنسية بالولادة، وأصدر أمرا تنفيذيا سابقا أعلن فيه أن الأطفال المولودين لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو مؤقتة لا يعدون مواطنين أميركيين، وأبطلت المحكمة العليا هذه المحاولة في حزيران الماضي.

وفي آب الماضي، حاول الرئيس مجددا من خلال أمر تنفيذي أكثر تضييقا، بدا أنه يفرض قيودا على منح الجنسية تلقائيا لفئات محددة من الأشخاص، من بينهم الأطفال المولودون لأشخاص بالغين لهم صلات بسفارات أو منظمات أجنبية، أو لأشخاص يعتبرون "أعداء أجانب" للولايات المتحدة.