مسؤولون أميركيون: ترمب يؤيد فكرة إعلان انتهاء الحرب مع إيران

خبرني - في وقت يستعد فيه الجيش الأميركي لإبقاء عشرات الآلاف من قواته في الشرق الأوسط حتى العام المقبل 2027، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجري مباحثات سرية مع مسؤولين كبار في إدارته بشأن إمكانية إعلان انتهاء الحرب على إيران.

ووفق التقرير، ناقش ترمب سراً مع هؤلاء المسؤولين إمكانية إصدار إعلان ينهي الحرب، فيما أفاد مسؤولون أميركيون أن الرئيس يميل في الوقت الحالي إلى هذا الخيار.

كما أضاف المسؤولون أن تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران من وجهة نظر الرئيس الأميركي يمكن أن يدفع طهران في نهاية المطاف إلى تفكيك برنامجها النووي أو مواجهة خطر الانهيار.

وكتب ترمب عبر منصته "تروث سوشال" الاجتماعية: "يعجبني وضعنا الحالي كثيراً؛ إذ نمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، بينما ينهار اقتصادهم تماماً. إنهم يكتفون بمواجهة ما لا مفر منه. متى سينتفض الشعب الإيراني ويخوض المعركة؟".



قوات أميركية بالشرق الأوسط

وفي المقابل، تسير الاستعدادات العسكرية الأميركية باتجاه مختلف، حيث قرر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث تمديد فترات نشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027، مما يشير إلى احتمالية استمرار الصراع مع إيران لفترة طويلة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.

وذكرت الصحيفة أنه "عندما أطلقت أميركا حملتها ضد إيران قبل 6 أشهر، وعد هيغسيث بتوجيه ضربة سريعة وحاسمة تجنب البلاد الانخراط في صراع طويل الأمد، غير أنه يقوم الآن -بهدوء- بتمديد فترات نشر القوات، في مؤشر على أن الصراع قد يمتد إلى ما بعد مطلع العام المقبل".

وأوضحت المصادر أن "هذه الخطوة جزء من استراتيجية عسكرية مفتوحة الأمد تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترمب خيارات في الحرب، غير أن نشر 19 سفينة حربية ووحدات للدفاع الجوي وأسراب من الطائرات المقاتلة وقوات المظليين في أنحاء المنطقة يضع أعباءً ثقيلة على العسكريين وعائلاتهم، ويؤدي إلى تراكم أعمال الصيانة التي قد يستغرق إنجازها سنوات".

خيارات عسكرية على الطاولة

وترى الصحيفة أنه "في الوقت الذي يترقب فيه ترمب ما إذا كانت استراتيجيته ستؤتي ثمارها، يُبقي الجيش الأميركي على قوة قوامها 50 ألف جندي في المنطقة، وذلك جزئياً لمنح الرئيس مرونةً في تحديد الخطوات التالية".

وتشمل المهام الحالية اعتراض الصواريخ الإيرانية، وتوفير الحماية للسفن التجارية في المضيق، وفرض حصار على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. كما أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لشن هجمات أوسع نطاقاً في حال قرر ترامب تصعيد الحرب.

والشهر الماضي، تلقى ترمب إيجازات من كبار مساعديه حول خيارات عسكرية جديدة، شملت تكثيف الغارات الجوية وإرسال قوات برية للاستيلاء على جزر إيرانية بالقرب من مضيق هرمز.

وكان ترمب أيضاً يدرس خيار قصف موقع إيراني محصن يُعرف باسم "جبل الفأس"، والذي يُحتمل استخدامه في أنشطة نووية سرية؛ وتتطلب مثل هذه المهام موارد عسكرية ضخمة.