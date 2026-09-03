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بيانات: حركة الشحن عبر مضيق هرمز أقل من متوسط 10 أيام

  • 03 أيلول 2026
  • 09:36
بيانات حركة الشحن عبر مضيق هرمز أقل من متوسط 10 أيام

خبرني - أظهرت بيانات الشحن الأولية الخميس أن ست سفن لنقل البضائع عبرت مضيق هرمز أمس بانخفاض عن 11 سفينة في اليوم السابق، وأقل بكثير من متوسط 10 أيام البالغ نحو 13 سفينة.

وجاء في بيانات كبلر حتى الساعة 0405 بتوقيت جرينتش أن ناقلتين عملاقتين للغاز من بين السفن العابرة.

وقد يتغير عدد السفن العابرة للممر المائي، إذ توقف بعض السفن تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في أثناء الإبحار.

وقالت الولايات المتحدة إنها شنت سلسلة من الضربات الجوية على إيران الثلاثاء، مما دفع إيران إلى الرد، في أخطر تصعيد للصراع بين البلدين منذ أسابيع.

يأتي ذلك مقابل متوسط عبور بنحو 24 سفينة لباب المندب خلال الأيام العشرة الماضية.

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