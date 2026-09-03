تحرك لتسريع تعويضات الأردنيين المتضررين بحادث الحافلة في مصر

خبرني - أعلن الاتحاد الأردني لشركات التأمين تحركه لمتابعة حقوق المواطنين الأردنيين المتضررين من حادث الحافلة المصرية، والعمل على تسريع إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمصابين وأسر المتوفين.

وأوضح الاتحاد أنه بادر، منذ تلقيه نبأ الحادث، إلى التواصل والتنسيق المباشر وعلى أعلى المستويات الإدارية مع اتحاد شركات التأمين المصرية والمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، للوقوف على التغطيات التأمينية والإجراءات والمتطلبات اللازمة، وتسهيل فتح ملفات المطالبات واستكمالها.

وكانت الحافلة متجهة من القاهرة إلى مدينة دهب، ومنها إلى نويبع في محافظة جنوب سيناء، عندما تعرضت لحادث أسفر عن وفاة 22 شخصاً من الأردنيين والمصريين وإصابة 28 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.

وأشار الاتحاد إلى أن جهوده تتركز على متابعة أوضاع المصابين، وتوفير المعلومات والإرشادات لأسر المتوفين والمصابين، وحصر المستندات المطلوبة لكل حالة، وتوضيح آليات تقديم الإخطارات والوثائق، والعمل على معالجة أي صعوبات قد تؤخر إنجاز المطالبات.

وأكد استمرار التواصل المباشر مع الجهات التأمينية المصرية ومتابعة كل حالة بحسب ظروفها وطبيعة الأضرار، إلى جانب الرد على استفسارات الأسر الأردنية وإرشادها إلى الإجراءات المطلوبة، بهدف ضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن.

وشدد الاتحاد على أن متابعة حقوق المواطنين الأردنيين في الحادث تمثل أولوية وطنية وإنسانية، مؤكداً استمرار متابعته حتى استكمال الإجراءات التأمينية وحفظ حقوق المستحقين.

وأعرب الاتحاد عن تعازيه لأسر وذوي المتوفين الأردنيين والمصريين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، كما ثمّن جهود الجهات المصرية والكوادر الطبية في التعامل مع الحادث وتقديم الرعاية للمصابين.