قرابة 181 ألف مشارك في برنامج (أردننا جنة)

خبرني - بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" قرابة 181 ألف مشارك، وذلك منذ انطلاق البرنامج وحتى 31 آب الماضي، وفقا لبيانات اطلعت عليها "المملكة" صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

وبحسب الوزارة، فإن المشاركين يتوزعون على أكثر من رحلة سياحية، وتشمل مختلف محافظات المملكة، وبمشاركة عدة مكاتب سياحية وأدلاء وحافلات.

وكانت وزارة السياحة والآثار قالت في آب الماضي إن وجهات المثلث الذهبي، التي تضم البترا ووادي رم والعقبة، تصدرت قائمة الوجهات الأكثر استقطابا لليالي المبيت ضمن برنامج "أردننا جنة".

وأشارت الوزارة حينها إلى أنه لم يقتصر الإقبال على الوجهات التقليدية، بل امتد ليشمل الوجهات المستحدثة ضمن البرنامج، وفي مقدمتها عراق الأمير وأم الرصاص ورحاب.

ويهدف البرنامج إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على استكشاف الوجهات السياحية في المملكة، من خلال تقديم تجارب سياحية متنوعة، وبأسعار مدعومة تناسب مختلف الفئات، ويستهدف الوصول إلى نحو 220 ألف مستفيد خلال عام 2026، مع التركيز على زيادة الرحلات إلى الوجهات الأقل زيارة، ودعم المناطق الأكثر تضرراً من نقص أعداد الزوار جراء الأحداث الإقليمية الراهنة، وخاصة مدينة البترا.

ويتضمن البرنامج، التوسع في إشراك المشاريع المحلية لتتجاوز 400 مشروع، تشمل المطاعم والفنادق والتجارب السياحية، دعماً للاقتصاد المحلي، إلى جانب تعزيز البرنامج بأكثر من 60 مساراً سياحياً متنوعاً تغطي مختلف مناطق المملكة.

ويتيح البرنامج في حلته الجديدة إمكانية الحجز المباشر والمشاركة باستخدام السيارة الخاصة ضمن تجارب سياحية مدعومة عبر منصة البرنامج، إضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل طلاب الجامعات العرب والأجانب الدارسين في الأردن، وأبناء قطاع غزة الموجودين في المملكة، وأبناء الأردنيات وأزواجهن.

وينفذ البرنامج بالشراكة مع المكاتب السياحية، والأدلاء السياحيين، والفنادق، والمخيمات، وقطاع النقل السياحي، ومحلات التحف، بما يسهم في استدامة عمل القطاع السياحي، وتعزيز جاهزيته في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، إلى جانب دعم وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز دورها في هذا القطاع.

ويوفر البرنامج الذي تدعم وزارة السياحة والآثار تكلفة رحلاته بنسبة تصل إلى 60%، تجربة متكاملة تشمل النقل المجاني بحافلات حديثة، وأدلاء سياحيين مرافقين، ووجبات طعام، بما يضمن رحلة مريحة ومنظمة للمشاركين، كما يتضمن تنظيم فعاليات ومهرجانات شهرية في جميع المحافظات، تشمل أنشطة ثقافية وبازارات ومنتجات محلية، بهدف تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.