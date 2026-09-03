البدور يتخذ قرارات جديدة لتخفيف الاكتظاظ في مستشفى الأمير حمزة

خبرني - افتتح وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، 8 عيادات تخصصية في الموقع السابق لقسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة، والتي جرى نقلها إليه من طوابق العيادات الخارجية بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وتجهيزه، وذلك عقب نقل خدمات الإسعاف والطوارئ إلى مستشفى عمّان الميداني.

كما تم استحداث 4 شبابيك للصيدلية في الموقع، وتجهيزه بوحدة للسجلات والمحاسبة، ووحدة للأشعة، وجهاز للتصوير الطبقي المحوري ومختبر بما يتيح للمراجعين إنجاز الإجراءات والحصول على الخدمات التشخيصية والأدوية في موقع واحد.

وتشمل العيادات تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأعصاب والعمود الفقري، وجراحة الأوعية، والكسور، وجراحة العظام، وجراحة الصدر، وعظام الأطفال، إلى جانب الأوعية الدموية، حيث جرى نقلها من مواقعها السابقة في طوابق العيادات إلى الموقع الجديد المعاد تأهيله.

ويسهم نقل العيادات وفتح 4 شبابيك للصيدلية إلى الموقع الجديد في تخفيف الاكتظاظ في أقسام العيادات، وتحسين انسيابية حركة المراجعين، وتقليل مدة الانتظار، وتسريع فحص المرضى وإنجاز الإجراءات الطبية اللازمة لهم وتخفيف الضغط على الصيدلية الرئيسية في مبنى العيادات.

وأكد الدكتور البدور أن إعادة تأهيل الموقع السابق لقسم الطوارئ وإعادة توظيفه لخدمة العيادات التخصصية تأتي بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، للاستفادة المثلى من المرافق الصحية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين، وفي إطار جهود وزارة الصحة لإعادة تنظيم الخدمات والاستفادة المثلى من المساحات والبنية التحتية في المستشفيات الحكومية، بما يلبي احتياجات المراجعين ويحسن بيئة تقديم الخدمة الصحية.