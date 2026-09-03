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الأردن.. البحث الجنائي يحذر من وعود الأرباح السريعة

  • 03 أيلول 2026
  • 07:47
الأردن البحث الجنائي يحذر من وعود الأرباح السريعة

خبرني - حذرت إدارة البحث الجنائي من أساليب الاحتيال المتعددة، مؤكدة أهمية رفع مستوى الوعي والحذر لحماية الأفراد وأموالهم من محاولات الاستغلال.

وأوضحت الإدارة أن محاولات الاحتيال قد تتخفى وراء أقنعة مزيفة أو وعود بتحقيق أرباح سريعة، وقد تتخذ صوراً مختلفة تشمل الادعاءات الكاذبة والتزوير والعقود المشبوهة، مستغلة ثقة الأشخاص أو حاجتهم.

ودعت إلى ضرورة التحقق من هوية الشخص أو الجهة قبل إجراء أي تعامل، وقراءة العقود بتمعن قبل التوقيع عليها، وعدم تسليم البيانات الشخصية أو الأموال لأي شخص أو جهة دون التحقق.

وأكدت إدارة البحث الجنائي ضرورة الإبلاغ فوراً عند التعرض لمحاولة احتيال أو الاشتباه بها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 911، مشددة على أن الإبلاغ مسؤولية، وأن الوقاية تسهم في حماية الجميع وتعزيز أمن المجتمع.

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