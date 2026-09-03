النفط يتراجع قليلا وسط ضبابية الأزمة الإيرانية الأميركية

خبرني - تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف الخميس، مع تقييم المستثمرين لحالة الضبابية المحيطة بتجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وتأثير ذلك على إمدادات الشرق الأوسط.

و انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.45% إلى 95.2 دولارا للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.26% إلى 90.77 دولارا.

وأحدث الهجمات هي أكبر تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ تموز، وتتزامن مع دخول الحرب شهرها السابع.

وتأرجح برنت والخام الأميركي بين مكاسب وصلت إلى دولارين للبرميل وخسائر بلغت دولارا للبرميل خلال جلسة التداول الماضية. وشهدت الجلسة أعلى مستويات لكلا المؤشرين منذ 24 تموز.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إن الحملة الأميركية المتجددة ضد إيران لن تستمر "لفترة طويلة جدا"، وإن القوات الأميركية استهدفت أنظمة رادار وصواريخ إيرانية.

وأضاف ترامب "دمرنا كل المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها قرب مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي... كان هجوما عنيفا جدا الليلة الماضية، ونحن مستعدون لشن هجوم آخر متى شئنا".

وأظهرت بيانات الشحن الأولية الصادرة عن كبلر أمس الأربعاء أن أربع سفن شحن للسلع الأولية عبرت مضيق هرمز، وهو رقم أقل من المتوسط المسجل على مدى 10 أيام والبالغ 13 سفينة تقريبا.

وأدرجت إيران المزيد على قائمة السفن التي تعلنها غير ممتثلة للتوجيهات ومعرضة للغرامات أو المصادرة أو الاحتجاز إذا حاولت الإبحار عبر المضيق.

وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين، واصفة إياها بأنها أكبر كمية من النفط الخام تمر عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأمسؤكية-الإسرائيلية على إيران.