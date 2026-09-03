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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية

  • 03 أيلول 2026
  • 07:37
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها الجمعة، بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وبحلول الساعة 02:19 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4409.97 دولارات للأونصة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في نحو شهر.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 4455.30 دولارا للأونصة.

وتراجع الدولار، فيما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ما عزز جاذبية الذهب. ويجعل انخفاض الدولار المعادن المقومة بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية الجمعة، وسط ترقب في الأسواق لتأثيرها على توقعات السياسة النقدية.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه دي بي" أن الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفعت بوتيرة معتدلة في آب.

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