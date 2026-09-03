طقس معتدل مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة الخميس والجمعة

خبرني - يطرأ الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة الارتفاع، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة الارتفاع في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.

أما السبت، فيبقى الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.