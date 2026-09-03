قتيل و6 مصابين بإطلاق نار في مدينة مينيابوليس الأميركية - فيديو

خبرني - قتل شخص وأصيب 6 آخرون، بينهم شرطيان، في إطلاق نار داخل مبنى سكني وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، الأربعاء، فيما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية كبيرة إلى المنطقة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أكد مسؤولون في مستشفى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 6 آخرين في إطلاق النار، فيما أعلنت شرطة مينيابوليس أن اثنين من عناصرها بين المصابين.

وكانت تقارير إعلامية أميركية أولية قد تحدثت عن سقوط قتلى بينهم شرطيان، إلا أن المعلومات الرسمية المتاحة حتى الآن تؤكد إصابة الشرطيين وليس مقتلهما.

ولم تعلن السلطات على الفور الحالة الصحية للمصابين أو طبيعة إصابات عنصري الشرطة.



انتشار أمني واسع

وطالبت شرطة مينيابوليس المواطنين بالابتعاد عن المنطقة التي شهدت إطلاق النار، فيما أظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر شرطة يوجهون أسلحتهم نحو طوابق مرتفعة في برج سكني بالقرب من مركز مؤتمرات مينيابوليس.

كما حذرت السلطات السكان من الاقتراب من حي لورينغ بارك القريب، وهو من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في وسط المدينة.

ولم تكشف الشرطة حتى الآن عن هوية منفذ إطلاق النار أو دوافعه، كما لم يتضح ما إذا كان المشتبه به قد اعتقل أو لا يزال داخل المبنى.



حاكم مينيسوتا يتابع

من جانبه، أعلن حاكم مينيسوتا تيم والز أن أجهزة إنفاذ القانون تتعامل مع الحادث وأن مسؤولين من الولاية موجودون على الأرض لمساندة السلطات المحلية.

وقال والز إنه ممتن لعناصر إنفاذ القانون الذين يعملون على ضمان سلامة السكان وسط مينيابوليس، مضيفاً أن الولاية تقف إلى جانب فرق الاستجابة الأولى.

كما أعربت رئيسة مجلس نواب مينيسوتا ليزا ديموث عن تضامنها مع الضحايا، ووصفت إطلاق النار بأنه "جريمة شنيعة"، مشيدة بالاستجابة الواسعة لأجهزة إنفاذ القانون.

ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة، فيما تواصل الشرطة عملياتها في المنطقة. ومن المتوقع أن تتغير حصيلة الضحايا أو تتضح تفاصيل إضافية مع صدور تحديثات رسمية بشأن حالة المصابين وهوية مطلق النار ودوافعه.