هل تحتاج فعلًا 16 غيغابايت RAM؟.. السعة المناسبة لهاتفك حسب استخدامك

خبرني - لم تعد سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مجرد رقم صغير في مواصفات الهاتف، إذ أصبحت الهواتف الذكية تُطرح بسعات تصل إلى 24 غيغابايت في بعض الطرز، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الألعاب والذكاء الاصطناعي وتعدد المهام.

لكن ارتفاع سعة ذاكرة الوصول العشوائي لا يعني بالضرورة أن الهاتف سيكون أسرع، كما أن معظم المستخدمين لا يحتاجون إلى 16 غيغابايت للاستفادة من هواتفهم في المهام اليومية.



ويعتمد الاختيار المناسب بدرجة أكبر على طريقة استخدام الهاتف والتطبيقات التي تشغلها، بحسب تقارير تقنية، اطلعت عليها "العربية Business".

وتُعتبر ذاكرة الوصول العشوائي ذاكرة قصيرة المدى للهاتف، إذ تحتفظ بنظام التشغيل والتطبيقات والعمليات النشطة، ما يسمح بالانتقال بين التطبيقات دون الحاجة إلى إعادة تحميلها في كل مرة.

وتساعد زيادة ذاكرة الوصول العشوائي الهاتف على إبقاء عدد أكبر من التطبيقات نشطًا في الخلفية، وهو ما يكون مفيدًا عند التنقل باستمرار بين تطبيقات التواصل الاجتماعي والمتصفح والألعاب وغيرها.

لكن ذاكرة الوصول العشوائي ليست العامل الوحيد الذي يحدد سرعة الهاتف؛ فالمعالج وسرعة التخزين وتحسين نظام التشغيل ونظام التبريد تؤثر أيضًا في الأداء. لذلك، لا يعني امتلاك هاتف بذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت أنه سيكون أسرع تلقائيًا من هاتف آخر بسعة 8 غيغابايت ومعالج أقوى.

ما السعة المناسبة لك؟

تكفي سعة 8 غيغابايت لمعظم الاستخدامات اليومية، مثل تصفح الإنترنت، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ومشاهدة الفيديو، والتصوير والألعاب العادية. لذلك، لا توجد حاجة إلى دفع مبلغ إضافي للحصول على ذاكرة وصول عشوائي أكبر إذا كان استخدامك يقتصر على هذه المهام.

أما 12 غيغابايت، فتمثل خيارًا مناسبًا لمن يستخدم الهاتف بكثافة أكبر، سواء في تعدد المهام، أو الألعاب، أو ميزات الذكاء الاصطناعي التي تعمل مباشرة على الجهاز. كما تمنح المستخدم مساحة أكبر للاحتفاظ بالتطبيقات مفتوحة في الخلفية.

وتصبح 16 غيغابايت أكثر فائدة للمستخدمين الذين يعتمدون على الهاتف في المهام الثقيلة، مثل الألعاب المتقدمة، وتحرير الصور والفيديو، وتشغيل العديد من التطبيقات الثقيلة في الوقت نفسه. لكنها تظل سعة أكبر مما يحتاجه معظم المستخدمين.

وبالتالي، إذا كان استخدامك عاديًا، فإن 8 غيغابايت كافية، بينما تمثل 12 غيغابايت نقطة توازن جيدة لمن يريد أداءً أقوى وتعدد مهام أكبر. أما 16 غيغابايت فتناسب المستخدمين الأكثر تطلبًا، ولا تستحق دفع تكلفة إضافية من أجلها إلا إذا كنت ستستفيد فعلًا من هذه السعة.

كما أن بعض الشركات توفر ما يُعرف بذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، التي تستخدم جزءًا من مساحة التخزين كذاكرة إضافية، لكنها لا تعادل RAM الفعلية لأن التخزين أبطأ منها.

هل تتوافر هواتف بـ 24 غيغابايت؟

لم تعد خيارات الذاكرة العشوائية في الهواتف الذكية تقتصر على الأرقام التقليدية مثل 8 أو 12 غيغابايت، بل إن بعض إصدارات الهواتف الموجهة للأداء الفائق وألعاب الفئة العليا، مثل RedMagic 10 Pro، وOnePlus 13، وAsus ROG Phone 8 Pro، وRealme GT 5، وصلت إلى 24 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وتُعتبر سعة 24 غيغابايت الذروة التقنية المصممة خصيصًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أقصى أداء ممكن في المهام الشاقة، وتشغيل أثقل الألعاب الرسومية، والاحتفاظ بعشرات التطبيقات في الخلفية دون أدنى تباطؤ، لتصبح الهواتف الذكية بذلك قريبة من قدرات الحواسيب المحمولة.