خبرني - ادعت شركة "آبل" الأمريكية في مذكرة قضائية أن نظيرتها "أوبن إيه آي" أتلفت مجموعة من الأدلة التي تثبت إدانتها في معركتهما القضائية عمدا، مشيرة إلى أن أحد مهندسيها السابقين استخدم مخطط دائرة كهربائية سري خاص بها أثناء عمله في شركة الذكاء الاصطناعي وفق تقرير وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية.

ويمثل هذا الاتهام الفصل الأحدث في معركة "آبل" و"أوبن إيه آي" القضائية التي بدأت منذ عدة أسابيع عقب انتقال مجموعة من موظفي الشركة السابقين للعمل على منتجات الذكاء الاصطناعي التي تنوي صانعة شات جي بي تي تقديمها مستقبلا.

ومن جانبها، أوضحت "أوبن إيه آي" في مذكرة سابقة أن ادعاءات "آبل" والنزاع الذي تسعى إليه هو فوضى من صنع الشركة ولا أساس له من الصحة، وهو ما دفع الأخيرة لتقديم المذكرة لمحكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا تتهمها بتدمير الأدلة سعيا لتسريع عملية تقصي الحقائق قبل المحاكمة.

وخصت آبل في مذكرتها أحد مهندسيها السابقين، وهو تشانغ ليو الذي تدعي الشركة أنه قام بتحميل مخططات دوائر كهربائية سرية تابعة لها واستخدمها في عمله الجديد، كما طلب من زملائه إزالة أي أدلة على وصوله إلى هذه المخططات.

ويعد ليو أحد المحاور الرئيسية للقضية، فضلا عن نحو 400 موظف سابق تركوا آبل للعمل في "أوبن إيه آي" خلال الشهور الماضية.

تعمد في تأخير الأدلة

وظهرت هذه الأدلة بعد فحص حاسوب العمل الخاص بالمهندس السابق من طراز "ماك بوك برو" إلى الشركة لتبدأ في معاينته وفحصه بحثا عن الأدلة حسب تقرير منفصل من موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي.

وأوضحت آبل أن "أوبن إيه آي" وموظفيها الجدد تأخروا في تسليم الحاسوب للفحص، فضلا عن مشاركتهم للمعلومات بشكل محدود للغاية، مما يوحي بأن الاتهامات ليست عشوائية وتوجد أدلة تثبت استخدام أسرارها التجارية.



وأظهر فحص الحاسوب أن ليو كان يملك وصولا مستمرا إلى خدمات التخزين السحابي التابعة للشركة، فضلا عن استخدامه لأداة هندسية تتشارك في اسمها مع الأداة المستخدمة داخليا من قبل فرق آبل، كما طلب ليو من زميلته في "أوبن إيه آي" يو-تينغ بينغ المساعدة في تدمير الأدلة منذ يونيو/حزيران عندما علم بتحقيق آبل معه.

ومن جانبها، بررت "أوبن إيه آي" تصرف ليو بكونه يساعد أحد زملائه السابقين بشكل ودي في آبل، وقدمت مجموعة من الرسائل النصية التي تدعم ذلك، وأضافت أنها اتبعت الإجراءات القياسية عند مقابلة مرشحين وتوظيفهم من الشركة.

كما حثت المحكمة على تضييق نطاق المذكرات القضائية في التحقيقات، محذرة من أن مثل هذه المذكرات قد تعيق حرية الموظفين في الانتقال بين الشركات.

إهمال من طرف آبل

وكررت "أوبن إيه آي" انتقادها للإجراءات التي تتبعها آبل فيما يتعلق بأمن البيانات وإدارة خروج الموظفين منها، موضحة أنها شاركت بشكل رئيسي في تفاقم الموقف وتحوله إلى قضية.

وأضافت: "تحاول آبل الآن ملاحقة الموظفين الذين غادروها، ولا عجب أن 400 موظف قبلوا بالوظائف الجديدة"، وذلك في المذكرة التي قدمتها إلى المحكمة على لسان محاميها.

وبررت آبل قدرة ليو على الوصول إلى خدمات التخزين السحابي والملفات الموجودة بها بأنه استغل ثغرة نادرة وغير معروفة في آليات التوثيق الخاصة بالخدمة السحابية، لذلك تسعى للحصول على تعويضات مالية بسبب سرقة ملكيتها الفكرية.

وتحاول الشركة أيضا استخراج أمر قضائي يمنع "أوبن إيه آي" من طرح أي جهاز يستغل تقنيات آبل أثناء سريان المحاكمة.

وتعكس هذه القضية تدهور العلاقة بين آبل وأوبن إيه آي بعد أن كانا يعملان بشكل وثيق في الماضي، لا سيما بعد أن استعانت أوبن إيه آي بخبير التصميم جوني إيف الذي كان يعمل سابقا في آبل وساهم في تطوير الأجيال الأولى من أغلب أجهزتها.