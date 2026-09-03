"غوغل" تطلق بديل "Canva".. أنشئ بوسترات ومنشورات بالذكاء الاصطناعي

خبرني - أطلقت شركة غوغل "Google Pics"، وهي أداة تصميم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدم إنشاء الملصقات والمنشورات الدعائية والعروض التقديمية والرسومات المخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي، باستخدام أوامر بسيطة بدلًا من أدوات التحرير التقليدية.

وتأتي "Google Pics" مدمجة في Google Workspace، وتعمل بالاعتماد على "جيميناي" ومولد الصور "نانو بانانا" من "غوغل"، بهدف إتاحة إنشاء تصاميم بمظهر احترافي حتى لمن ليست لديهم خبرة في التصميم.



وتدخل "Google Pics" سوقًا مزدحمة بالفعل؛ إذ توفر "Canva" أدوات مثل Magic Edit وMagic Eraser لإجراء تعديلات على مستوى العناصر، إلى جانب Magic Switch للترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمُدمجة في أداة تغيير حجم التصميم، بحسب تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

كما تقدم "Adobe Express" إمكانات مشابهة عبر "Firefly"، بما في ذلك إضافة العناصر والترجمة، وإن كان تكاملها مع سير العمل أقل إحكامًا.

كيف تتميز "Pics"؟

تتمثل الميزة الحقيقية لـ"Pics" في إمكانية استخدامها دون مغادرة Workspace، رغم أن Canva تعمل أيضًا بقوة في هذا الاتجاه.

ويمكن للمستخدم النقر مباشرة على عنصر محدد داخل الصورة ووصف التغيير الذي يريده بالتحديد، بينما تظل جميع العناصر الأخرى دون تغيير.

كما يمكن تعديل النص المضمّن داخل الصورة أو ترجمته إلى 29 لغة مع الحفاظ على الخط والتصميم الأصليين.

وتتيح "Pics" أيضًا إنشاء عدة نسخ مختلفة انطلاقًا من أمر واحد، ورفع دقة الصور إلى 4K، واقتصاصها بما يتناسب مع المنصة التي سينشر المستخدم عليها المحتوى، مع إمكانية تعاون أعضاء الفريق معًا على التصميم نفسه.

توافر "Pics"

تتوفر "Pics" عبر موقع مخصص لها، لكنها مدمجة أيضًا مباشرة في Google Docs وSlides.

وعند النقر على صورة داخل أي من التطبيقين، تظهر مجموعة أدوات التحرير الكاملة مباشرةً، دون الحاجة إلى الانتقال بين علامات تبويب مختلفة. ومن المقرر إضافة التكامل مع Google Drive خلال الأسابيع المقبلة.

وبدأت "غوغل" في إتاحة الأداة اعتبارًا من يوم الثلاثاء لمشتركي Google AI Pro وUltra، ومستخدمي AI Pro for Education، وعملاء Workspace المشتركين في خطط Business Standard وBusiness Plus وEnterprise Standard وEnterprise Plus.