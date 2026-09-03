هيئة المحلفين تعجز للمرة الثانية عن التوصل لحكم بحق ليندسي كلانسي

خبرني - أبلغت هيئة المحلفين في محاكمة ليندسي كلانسي، المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة، القاضي اليوم الأربعاء للمرة الثانية بأنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الحكم.

وأعاد القاضي أعضاء هيئة المحلفين إلى المداولات لمواصلة مناقشة القضية، بعد أن وجه إليهم تعليمات قانونية قياسية تحثهم على الاستمرار في بحث الحكم المحتمل. وتدخل المداولات بذلك يومها الخامس.

ولا تنكر كلانسي، وهي ممرضة ولادة سابقة في ولاية ماساتشوستس، أنها خنقت أطفالها الثلاثة داخل منزل الأسرة عام 2023، إلا أن فريق الدفاع عنها يقول إن اضطرابا نفسيا مرتبطا بما بعد الولادة دفعها إلى ارتكاب الجريمة، بينما يؤكد الادعاء العام أنها كانت تدرك أفعالها ونتائجها.

وخلال جلسة المحكمة، جلست كلانسي إلى طاولة الدفاع ونظرت باتجاه هيئة المحلفين دون أن تظهر على وجهها علامات واضحة على الانفعال. كما لم تبدُ على والديها أو شقيقتها، الذين حضروا الجلسة من مقاعد الجمهور، ردود فعل واضحة.