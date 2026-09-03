المخللات.. هل تساعدك على خسارة الوزن أم تعرقلها بصمت؟

خبرني - تُعدّ المخللات المصنوعة عادة من الخيار المحفوظ في محلول ملحي أو خل، واحدة من أكثر الوجبات الخفيفة شيوعًا لدى من يحاولون تقليل الوزن. فهي تبدو خيارًا مثاليًا بسبب سعراتها الحرارية المنخفضة، لكنها في الوقت نفسه تحمل بعض الجوانب التي قد تقلل من فائدتها على المدى الطويل، خصوصًا عند الإفراط في تناولها.

في الواقع، تعتمد فائدة المخللات في رحلة خسارة الوزن على طريقة تناولها وكميتها، إضافة إلى نوعها، إذ إن تأثيرها ليس قويًا بما يكفي ليُحدث فرقًا كبيرًا بمفرده، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



سعرات منخفضة قد تخدعك بالشبع

تتميز المخللات بأنها منخفضة جدًا في السعرات الحرارية، لأنها في الأساس تحتوي على نسبة عالية من الماء. هذا يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن وجبة خفيفة دون إضافة سعرات كبيرة إلى النظام الغذائي. فحبة واحدة من شرائح المخلل قد تحتوي فقط على عدد محدود من السعرات، ما يسمح بتناولها أثناء الحمية دون القلق من تجاوز الحد اليومي للطاقة.

ورغم ذلك، فإن هذا الانخفاض في السعرات لا يعني بالضرورة أنها تساعد بشكل مباشر على فقدان الوزن، بل إنها تعمل فقط كبديل منخفض السعرات للوجبات الخفيفة عالية السعرات مثل الشيبس والمقرمشات.

فائدة محتملة ليست مضمونة

تحتوي بعض أنواع المخللات، خاصة المخمرة منها، على بكتيريا نافعة يمكن أن تدعم صحة الجهاز الهضمي. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول الأطعمة المخمرة بانتظام قد يساهم في تحسين توازن الميكروبيوم في الأمعاء، وهو ما يرتبط بشكل غير مباشر بتحسين عمليات الأيض وتقليل خطر السمنة.

لكن معظم المخللات التجارية لا تكون مخمرة، بل تُحضّر باستخدام الخل أو تُبستر، مما يعني أنها لا تحتوي على بكتيريا نافعة، وبالتالي لا تقدم نفس الفائدة المرتبطة بصحة الأمعاء.

الكربوهيدرات شبه المعدومة

من ناحية أخرى، تُعد المخللات منخفضة جدًا في الكربوهيدرات، ما يجعلها مناسبة لأنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات. كما أنها لا تحتوي تقريبًا على الدهون أو البروتين، وهو ما يجعلها خفيفة جدًا من الناحية الغذائية.

لكن هذا النقص في العناصر الغذائية يعني أيضًا أنها لا تقدم قيمة غذائية كبيرة، وقد لا تكون خيارًا كافيًا وحدها لدعم نظام غذائي متوازن أثناء فقدان الوزن.

جانب خفي يضر أكثر مما ينفع

رغم فوائدها المحتملة، فإن أحد أبرز عيوب المخللات هو ارتفاع محتواها من الصوديوم. فحبة واحدة قد تحتوي على كمية ملح مرتفعة نسبيًا، ما قد يؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

كما أن الإفراط في تناول الصوديوم قد يسبب شعورًا بالانتفاخ وعدم الراحة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الصحة العامة ويؤثر على أهداف فقدان الوزن.

كيف تتناول المخللات بذكاء أثناء الرجيم؟

يمكن إدخال المخللات ضمن نظام غذائي صحي، لكن بشرط الاعتدال. اختيار الأنواع قليلة الملح، أو المخمرة طبيعيًا، قد يقلل من الأضرار ويزيد من الفائدة المحتملة.

كما يُفضل تناولها كبديل للوجبات الخفيفة عالية السعرات، وليس كعنصر أساسي في النظام الغذائي. والأهم هو موازنتها مع أطعمة غنية بالألياف والبروتين لضمان شعور أفضل بالشبع وتغذية متكاملة.

لذا، يمكن القول إن المخللات ليست "طعامًا سحريًاط لإنقاص الوزن، لكنها قد تكون خيارًا ذكيًا إذا استُخدمت باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن، مع الانتباه دائمًا لمحتواها العالي من الصوديوم وتأثيره على الجسم.