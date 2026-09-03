صاعقة برق كادت تودي بحياته.. أميركي ينجو بأعجوبة في نيويورك - فيديو

خبرني - لم تكن رحلة توماس فهمي الاعتيادية إلى طبيب الأسنان في منطقة ستاتن آيلاند بنيويورك سوى بداية لمعجزة حقيقية، فبينما كان يسير في شارع تودت هيل على بُعد أقدام قليلة من سيارته، وقعت صاعقة برق مباشرة عليه لتطرحه أرضاً في لحظة خاطفة.

لحظات مرعبة ومساعدة جارة

فقد أظهرت كاميرات المراقبة المنزلية لحظة سقوط فهمي المفاجئ على الأرض، بينما لم يفقد وعيه إطلاقاً رغم شعوره بآلام حادة وتنميل شديد يتدفق في قدميه وجسده، وفق شبكة ABC7 New York.

وتمكّن فهمي من التحامل على نفسه والزحف نحو أحد المنازل المجاورة طلباً للمساعدة، حيث سمعت جارته صرخات استغاثته وسارعت للركض نحوه وتقديم العون له حتى وصول سيارة الإسعاف.

"معجزة"

كما نُقل فهمي فوراً إلى المستشفى ليبقى تحت الملاحظة الطبية طوال الليل، ليفاجأ الأطباء بعدم وجود أي حروق أو أضرار دائمة في جسده، فيما عبّر فهمي عن امتنانه قائلاً إن هذه التجربة غيرت نظرة حياته وجعلته أكثر تقديرًا لكل لحظة.



من جانبه، أصدر مكتب النائبة الأميركية نيكول ماليوتاكيس بياناً رسمياً قدم فيه الشكر للجارة والطواقم الطبية، مؤكداً ارتياحه لنجاة فهمي الذي يعمل ضمن فريق عمل النائبة بالكونغرس.



إحصاءات رسمية وموجة صواعق

تأتي هذه الواقعة وسط موجة من الصواعق الرعدية التي ضربت ولايات أميركية عدة مؤخراً، حيث تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن نحو 37 مليون صاعقة برق تضرب الأراضي الأمريكية سنوياً، ورغم أن احتمالية التعرض لها تقل عن واحد في المليون، فإن نحو 90% من المصابين ينجون من الموت.