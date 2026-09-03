الجزائر تودع بارونات المخدرات سجنا شديد الحراسة بالصحراء الكبرى

خبرني - قرّرت السلطات الجزائرية تحويل ثكنة عسكرية تابعة للجيش في منطقة تنزروفت بأقصى الصحراء الكبرى إلى سجن شديد الحراسة مخصص لكبار تجار المخدرات ومروجيها، إضافة إلى إنشاء هيئة أمنية مختصة بمكافحة المخدرات.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية، أعقب اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وتناول مكافحة المخدرات والحرائق التي شهدتها مناطق شرق ووسط البلاد، إلى جانب الأوضاع العامة في البلاد ودول الجوار.

وتقع صحراء تنزروفت في أقصى جنوب الجزائر، بين ولايتي أدرار وبرج باجي مختار، وتمتد إلى الحدود المتاخمة للنيجر ومالي، وتتميز بدرجات حرارة شديدة وتضاريس قاسية.

وجاء قرار إنشاء السجن بعد أيام من حجز الشرطة الجزائرية أكثر من 10.5 ملايين قرص مخدر، إضافة إلى 33 كيلوغراما من الكوكايين، وتوقيف 27 شخصا ينتمون إلى شبكة منظمة تنشط داخل البلاد وخارجها.

إحداث هيئة أمنية

وفي سياق مكافحة المخدرات، قرر المجلس الأعلى للأمن الجزائري إحداث هيئة أمنية متخصصة في هذا المجال، على غرار هيئات مماثلة معمول بها في عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانب آخر، أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان الأربعاء بأن قوات الدرك والأمن ستعلن، خلال اجتماع مشترك، نتائج التحريات الرامية إلى تحديد ملابسات الحرائق التي شهدتها مناطق شرق ووسط البلاد.



وشدد المجلس الأعلى للأمن على ضرورة تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام في حق مضرمي النار بغرض إلحاق الأذى بممتلكات الأشخاص والغابات. وكانت الجزائر قد أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993.

والأربعاء الماضي، أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود مصرع 12 شخصا جراء موجة الحرائق الهائلة التي اندلعت مؤخرا في عدد من ولايات شرقي البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.