*
الخميس: 03 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إسرائيل تهدد بالرد "بقوة كبيرة" على أي هجوم إيراني

  • 03 أيلول 2026
  • 01:14
إسرائيل تهدد بالرد بقوة كبيرة على أي هجوم إيراني

خبرني - توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران الأربعاء بأن إسرائيل مستعدة للرد "بقوة كبيرة" على أي هجوم قد تشنّه عليها، في ظل تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران.

وقال كاتس خلال مؤتمر "في الوقت الحالي، هم يشنون ضربات في أنحاء المنطقة باستثنائنا... لكن هناك احتمال أن يهاجمونا. ونحن مستعدون لذلك دفاعيا".

وحذّر من أنه في حال حصول ذلك، فإن إسرائيل سترد "بقوة كبيرة، بشكل مستقل عن أي طرف آخر"، مضيفا "طائراتنا مستعدة للإقلاع".

وتوصلت واشطن وطهران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نيسان/أبريل. ورغم تبادل الجانبين الضربات مرارا منذ ذلك الحين، بقيت إسرائيل في منأى عن المشاركة في العمليات.

وفي مقابلة بُثّت الأربعاء، ردد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تصريحات كاتس.

وقال ساعر "إذا هاجمتنا إيران فسنردّ بالتأكيد بقوة، لكنني لست واثقا من أن إيران سترتكب هذا الخطأ"، مضيفا "ليست لدينا خطط للانضمام إلى الحرب في الوقت الحالي".

وشنّت إيران موجة من الهجمات الانتقامية الليلية على مواقع في أنحاء الشرق الأوسط، عقب قصف أميركي واسع النطاق مساء الثلاثاء.

وتحدّث كاتس عن احتمال أن تستغل إيران فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ اعتبارا من منتصف أيلول، لشنّ هجمات على إسرائيل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إيران تهدد بإستراتيجية حرب جديدة وترمب يطمئن إسرائيل
إيران تهدد بإستراتيجية حرب جديدة وترمب يطمئن إسرائيل
  • 2026-09-03 00:36
ترمب يهاجم حاكمة نيويورك بسبب ظهورها بالحجاب
ترمب يهاجم حاكمة نيويورك بسبب ظهورها بالحجاب
  • 2026-09-03 00:26
القيادة المركزية الأميركية: البحرية الأميركية تنفذ الحصارعلى إيران بصرامة
القيادة المركزية الأميركية: البحرية الأميركية تنفذ الحصارعلى إيران بصرامة
  • 2026-09-03 00:17
ما وراء طوابير البنزين في إيران.. أزمات تتجاوز نقص الوقود
ما وراء طوابير البنزين في إيران.. أزمات تتجاوز نقص الوقود
  • 2026-09-02 22:21
ترمب: أميركا مستعدة لشن هجوم آخر على إيران في أي وقت تريده
ترمب: أميركا مستعدة لشن هجوم آخر على إيران في أي وقت تريده
  • 2026-09-02 22:14
موعد عيد الأضحى 2027 في الدول العربية والإسلامية
موعد عيد الأضحى 2027 في الدول العربية والإسلامية
  • 2026-09-02 21:11