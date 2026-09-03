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  • طالب باكستاني استعرض سيارته "الذكية" فاصطدم بسيارة شرطة

طالب باكستاني استعرض سيارته "الذكية" فاصطدم بسيارة شرطة

  • 03 أيلول 2026
  • 00:52
طالب باكستاني استعرض سيارته الذكية فاصطدم بسيارة شرطة

خبرني - إحسان عباسي طالب هندسة باكستاني تصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي في باكستان بعد أن انتشر له مقطع فيديو يظهر فيه وهو يختبر سيارة معدلة يتم التحكم فيها عبر الإنترنت. ولكن السيارة انحرفت فجأة عن مسارها واصطدمت بسيارة شرطة كانت واقفة على جانب الطريق.

وتظهر اللقطات المتداولة السيارة وهي تنعطف يمينا ويسارا، والطالب عباسي وهو يعبر عن إعجابه بنجاح تجربته قائلا: "بالتأكيد لا يوجد نقص في المواهب في باكستان".


لكن هذه الجملة كانت الأخيرة قبل وقوع الحادث، فبعد الاصطدام مباشرة، فتح ضابط الشرطة الباب لينتهي المقطع عند هذا المشهد.


وفي توضيحه لتفاصيل الواقعة، بيّن إحسان وهو طالب في الفصل الدراسي الثالث ببرنامج هندسة الحاسوب بجامعة "كومساتس" في أبوت آباد لشبكة "بي بي سي أردو"، أن سيارته متصلة بتطبيق عبر الإنترنت ومزودة بكاميرا بزاوية 360 درجة تتيح له رؤية المحيط والتحكم في السيارة.

وأشار إلى أنه كان يقف على بُعد 100 متر تقريبا حين طلب منه المصور عرض شاشة التحكم لتوثيقها.

وفي لحظة تشتت استمرت ثواني أبعد فيها نظره عن السيارة، ضغط خطأً على زر الانعطاف يسارا بدلا من اليمين، مما أدى إلى الاصطدام.

وعقب الحادث، فتحت شرطة إسلام آباد تحقيقا في الواقعة، ليخرج بعدها قائد شرطة المنطقة أياز حسين بتصريح رسمي أكد فيه عدم العثور على أي دليل يشير إلى وقوع جريمة. ودافع حسين عن الشاب قائلا: "هؤلاء الشباب هم مستقبل باكستان. كانوا يختبرون اختراعا، وما حدث كان مجرد خطأ بشري. نحن في شرطة إسلام آباد نشجع هؤلاء الشباب، فهم ثروة بلادنا".

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