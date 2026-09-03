إيران تهدد بإستراتيجية حرب جديدة وترمب يطمئن إسرائيل

خبرني - هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بأن "إستراتيجية حرب جديدة" ستتبعها بلاده في ساحة المعركة، ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهيئة البث الإسرائيلية إنه "لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق من تجدد الحرب مع إيران".

جاء ذلك في منشور لرضائي على منصة إكس، ردا على هجمات شنتها الولايات المتحدة على إيران أمس الثلاثاء.

وقال رضائي مخاطبا الإدارة الأمريكية: "بهذه التخبطات لن تتمكنوا من الخروج من قاع الجحيم الذي صنعتموه لأنفسكم".

وأضاف: "قريبا جدا سترون أن الإستراتيجية الجديدة التي ستطبقها إيران في ساحة المعركة والدبلوماسية ومواجهة الحصار الاقتصادي ستهز أسسكم وتلحق بكم الدمار".



"لا داعي للقلق"

وفي الجانب الآخر، قال الرئيس الأمريكي لهيئة البث الإسرائيلية: "لا داعي لقلق إسرائيل، بشأن تجدد الحرب مع إيران، فأنا الرئيس وسأتولى الأمر".

وأضاف ترمب أن "هجوم الليلة الماضية على إيران كان عنيفا جدا ومستعدون لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت نريد"، مشددا على أن الحملة المتجددة على إيران لن تستمر طويلا.

وتابع الرئيس الأمريكي "لقد أصبح مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، فهل ينبغي لنا تغيير اسمه إلى مضيق ترمب".

وعلى الفور، نشر البيت الأبيض على حسابه بمنصة إكس صورة لمضيق هرمز تحمل اسم "مضيق ترمب".



بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن "إيران واصلت قصف السفن، لا سيما التجارية، في مضيق هرمز، وقد فقدت السيطرة على المضيق".

وأضاف روبيو أن الجيش الأمريكي سيواصل استهداف كل ما يشكل تهديدا لقواته وللملاحة العالمية في المضيق، مشددا على أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا ولن يخضع للسيطرة الإيرانية.

وأردف قائلا إن "مذكرة التفاهم انقضت، وسيبقى نظام إيران تحت الضغط، لمنعه من الوصول للأموال التي يستخدمها لتمويل الإرهاب".

وفي إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "الجيش الإسرائيلي يمكنه مهاجمة إيران في أي لحظة"، مضيفا: "إذا اختارت إيران مهاجمتنا، فإنها تعلم أن ذلك سيكون من بين أواخر قراراتها".

وأضاف نتنياهو، في تصريح للقناة 15 الإسرائيلية: "سنسقط النظام في إيران، وجميع أجهزتنا تعمل من أجل ذلك".

في الأثناء، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه من المتوقع استمرار تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة أن احتمالية مهاجمة طهران لإسرائيل منخفضة.

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي قوله: "ليست لدينا مصلحة في شن حرب واسعة على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي".

أما القناة الـ14 الإسرائيلية، فأشارت إلى أن الولايات المتحدة غيرت القواعد وأدرجت أهدافا إيرانية في قطاع الطاقة ضمن بنك أهدافها.



تبادل للضربات

والأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اكتمال موجة هجمات بدأت الثلاثاء واستهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، في حين ردت طهران باستهداف ما قالت إنها قواعد وأهداف أمريكية في دول عربية بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 18 وإصابة 108 أشخاص إثر الهجمات الأمريكية على عدة محافظات الليلة الماضية.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، على موقع إكس، إن "حقيقة هذه الحرب الاختيارية غير المشروعة -والوجه الحقيقي لجريمة الحرب- تكمن في سيريك، حيث تعرض حفل زفاف لقصف وحشي في إطار سعي أمريكا اليائس لإخفاء فشلها".

بدوره، انتقد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف واشنطن بشدة على خلفية الهجوم على حفل الزفاف، واصفا الولايات المتحدة بأنها "الشيطان".

وكتب قاليباف على موقع إكس: "إذا تصرفت قوة ما كالشيطان، واختارت أهدافها كالشيطان، وقتلت كالشيطان، فهي الشيطان".

ولم يعلق الجيش الأمريكي بشكل مباشر على الهجوم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن الضربات الأخيرة جاءت "ردا على محاولة إيران الفاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز" وعلى إطلاقها صواريخ على قوات أمريكية في الأردن.

وحذر ترمب من هجمات "أكثر ضراوة" إذا ردت إيران.