ترمب يهاجم حاكمة نيويورك بسبب ظهورها بالحجاب

خبرني - هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، على خلفية ظهورها بالحجاب خلال زيارة لمركز إسلامي، واصفا إياها بأنها "أسوأ حاكمة في البلاد".

وأرفق ترمب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، صورة لهوكول وهي ترتدي الحجاب في أثناء كلمتها أمام المصلين في المسجد التابع لمدرسة المركز الثقافي الإسلامي بمدينة نيويورك.

وكتب ترمب: "كاثي هوكول، أسوأ حاكمة في البلاد، ظهرت في صورة حديثة وهي تبذل قصارى جهدها لكسب أصوات العرب، رغم كرههم الشديد لها!".

وتابع: "فرض رسوم الازدحام المروري في مانهاتن يضر بها أمام الجميع، وخاصة أولئك الذين ترتدي الحجاب من أجلهم. الأمر برمته جنوني!".

من جانبها، ردت هوكول على هجوم ترمب باستنكارها خطاب الإسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين، مؤكدة أن معاملة الأشخاص باحترام ينبغي أن يشمل الجميع بغض النظر عن ديانتهم.

وكتبت هوكول على منصة إكس: "كنت ضيفة في دار عبادة للمسلمين، وأبديت احترامي للأشخاص الذين رحبوا بي، وهو أمر كان يُعد طبيعيا ومتبعا في هذا البلد قبل أن تأتي أنت"، في إشارة لترمب.

وأردفت قائلة: "لن أعتذر أبدا عن معاملة معتنقي أي دين بكرامة، بغض النظر عن مدى معاداتك للإسلام أنت ومن يؤيدك".



زيارة مجتمعية

وجاء ظهور هوكول بالحجاب ضمن جولة أجرتها الجمعة الماضية في المدرسة الثقافية الإسلامية، التي عبّرت عن امتنانها العميق لهذه الزيارة.

وفي بيان نشره المركز عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، أوضح أن الحاكمة شاركت المجتمع المحلي أداء صلاة الجمعة، وألقت كلمة أمام المصلين، وأجرت جولة تفقدية شملت الفصول الدراسية للتعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وعدّت إدارة المركز هذه الخطوة تقديرا قيّما لكون المركز شريكا مجتمعيا يجمع سكان نيويورك من مختلف الأطياف، مشيدة بتخصيص الحاكمة جزءا من وقتها لدعم المجتمع، والتزامها المستمر بضمان شعور كل فرد في الولاية بالأمان والاحترام.



ولم تمر الخطوة دون انتقادات لاذعة من بعض الأوساط المحافظة، فقد وصف الصحفي إريك دوغيرتي المشهد بأنه "مرعب"، مستحضرا أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وموجها اتهامات للحاكمة باحتضان ما سماها "أيديولوجية أرهبت مواطني نيويورك"، داعيا إلى رفض هذا التصرف بشكل قاطع.

وفي سياق متصل، اعتبر معلقون آخرون أن ارتداء هوكول للحجاب يمثل "استيلاء إسلاميا رسميا"، محذرين من أن هذه ستكون معركة الجيل الحالي.

وتأتي هذه السجالات في وقت تشهد فيه الساحة الأمريكية تصاعدا في خطاب الكراهية والتحريض ضد المسلمين، بالتزامن مع احتدام المنافسة السياسية في الانتخابات التمهيدية.