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البيت الأبيض: النفط الفنزويلي قد يؤثر على الاحتياطيات الأميركية في تشرين الثاني

  • 03 أيلول 2026
  • 00:22
البيت الأبيض النفط الفنزويلي قد يؤثر على الاحتياطيات الأميركية في تشرين الثاني

خبرني - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، الأربعاء، إن النفط المستخرج بموجب الصفقة المبرمة مع فنزويلا من المرجح أن يؤثر في الاحتياطيات النفطية الأميركية خلال تشرين الثاني.

وأوضحت كيلي، في تصريحات على قناة "فوكس نيوز"، أن تأثير النفط المستخرج من الصفقة على الاحتياطيات الأميركية يُرجح أن يظهر في تشرين الثاني المقبل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال الأحد الماضي، إن بلاده ستستخدم النفط الفنزويلي لملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الوطني، الذي قال إنه استُنزف بشكل شبه كامل خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وأضاف ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" أن عملية استكمال ملء الاحتياطي الاستراتيجي ستبدأ "قريبًا جدًا"، واصفًا النفط الفنزويلي بأنه "هدية من فنزويلا إلى الشعب الأميركي".

وقال ترامب، إن إدارة بايدن السابقة تسببت في وصول الاحتياطي الاستراتيجي الوطني إلى مستويات منخفضة جدًا، مؤكدًا أن إدارته ستبدأ قريبًا عملية إعادة ملئه.

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