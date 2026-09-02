روبوت البطة يغزو الأسواق.. 10 آلاف وحدة و5 ملايين دولار مبيعات

خبرني - مع تسارع سباق الروبوتات الشخصية، يبرز "مايكرودك" كأحد أحدث المنتجات التي تمزج الترفيه بالذكاء الاصطناعي، محققا إقبالا لافتا ومبيعات تجاوزت التوقعات خلال أيام قليلة.

أطلقت شركة "هاغينغ فيس"، روبوت شخصي جديد قابل للبرمجة، من إنتاج الشركة الفرنسية الأمريكية، يعمل بشريحة من شركة روكشيب المدرجة في بورصة شنغهاي، والتي بدورها تستخدم تقنية شركة ARM البريطانية، مما يعكس مدى ترابط سلاسل التوريد التقنية العالمية.

وباعت شركة بولين روبوتيكس، التابعة لشركة هاغينغ فيس الفرنسية، أكثر من 10000 وحدة من روبوت "مايكرودك" الملون منذ إطلاقه الخميس، وتجاوزت مبيعاته 5 ملايين دولار أمريكي حتى وقت متأخر من الثلاثاء، وفقًا لشركة هاغينغ فيس.

وأدى هذا الإقبال الكبير على الروبوت المشابه للبطة الآلية، إلى تأخير مواعيد تسليم الطلبات الجديدة.

وتحتوي هذه الروبوتات، التي تتخذ شكل البطة ويبلغ سعرها 399 دولارًا أمريكيًا للوحدة، على مجموعة خاصة بها من أجهزة الاستشعار والمحركات وقوة المعالجة المدمجة من شريحة RK3566 من روكشيب.

وتتضمن الشريحة تقنية مرخصة من شركة أشباه الموصلات البريطانية ARM، وفقًا لشركة روكشيب.

وقال كبير المحللين في شركة أومديا، ليان جاي سو، إن الشركة الصينية تُعدّ "موردًا رئيسيًا" لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على الأجهزة، بدلًا من الحوسبة السحابية.

وأشار إلى أن رقائق الشركة تُستخدم عادةً في مجال رؤية الآلة، لا سيما في اكتشاف الأجسام والتعرف على الصور.

وأضاف سو، لشبكة سي إن بي سي، "على الرغم من انتشارها الواسع، فإن رقائق الشركة غير مصممة لأجهزة الذكاء الاصطناعي الطرفية المعقدة، نظرًا لافتقارها إلى موارد الحوسبة الكافية".

وتتيح هذه القدرات الحاسوبية للهواتف الذكية والروبوتات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل آمن دون الحاجة إلى مشاركة البيانات عبر الإنترنت.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة روكشيب عن زيادة بنسبة 40% في إيراداتها التشغيلية خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 2.88 مليار يوان (428 مليون دولار أمريكي)، بينما ارتفع صافي الربح، باستثناء البنود غير المتكررة، بأكثر من 60%.

ويُعدّ جهاز مايكرودك، الذي يزن 800 غرام، لعبة تفاعلية للمستهلكين ومنصة تطوير في آن واحد.

وباستخدام برمجيات مفتوحة المصدر، يُفترض أن بإمكانه التعلّم من المحاكاة الافتراضية والتوجيهات الموجهة نحو تحقيق الأهداف.

ويُعدّ هذا المنتج الروبوت الثاني من شركة Pollen Robotics الفرنسية الناشئة، التي استحوذت عليها شركة Hugging Face العام الماضي.

وقد باعت الشركة أكثر من 10000 وحدة من الروبوت الأول الذي أطلقته Hugging Face بالتعاون مع Pollen Robotics في ربيع العام الماضي.

وصرح ممثل عن شركة الروبوتات بأنها تستخدم معالج Rockchip في روبوت Microduck نظرًا لوحدة المعالجة العصبية المدمجة (NPU) التي تبلغ قدرتها 1 تيرابايت في الثانية (TOPS).

وتُعدّ TOPS، أو تيرا عمليات في الثانية، مقياسًا لأداء الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتزعم شريحة Jetson Orin Nano 2 الروبوتية القادمة من Nvidia قدرة حوسبة تبلغ 78 تيرابايت في الثانية.

وقبيل إطلاق Microduck، أفادت صحيفة The Information بأن Nvidia وافقت على شراء Hugging Face مقابل 12.9 مليار دولار.

وقال توماس وولف، المؤسس المشارك لشركة Hugging Face، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن الناس بدأوا بمراقبة سلسلة توريد Microduck، نظرًا للإقبال الكبير على طلبات الشراء.

وتُطلق شركات أخرى روبوتات شخصية مماثلة بأسعار مرتفعة للمستهلكين.

وأطلقت شركة Zeroth الناشئة هذا الصيف روبوتًا بشريًا بحجم طفل بسعر 8888 يوان، تدّعي أنه يوفر إمكانيات تعليمية مماثلة للمحاكاة الافتراضية.

وقد بلغ عدد الطلبات المسبقة 247 طلبًا على موقع JD.com في الصين، وتعتزم الشركة الكشف عن نظامها الروبوتي مفتوح المصدر الأربعاء.

وفي غضون ذلك، جمع روبوت مصوّر من طراز Wall-E من شركة Mondo Robotics أكثر من 80 ضعف هدفه الأولي البالغ 50000 دولار أمريكي على منصة Kickstarter قبل الموعد النهائي في 6 سبتمبر/أيلول.

وتبدأ أسعار الحجز المبكر للجهاز، الذي يشبه كاميرا GoPro على عجلات، من 549 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر بدء الشحن في أكتوبر/تشرين الأول.