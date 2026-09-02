نادي السلط يوضح حقيقة فسخ عقد عصام السميري ويكشف تفاصيل إصابته

خبرني - أصدرت إدارة نادي السلط الرياضي توضيحًا بشأن ما تم تداوله حول اللاعب عصام السميري، مؤكدة أن عقد اللاعب مع النادي لم يتم فسخه، وإنما لم يتم إدراج اسمه ضمن قائمة الفريق لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم، بسبب الإصابة التي تعرض لها والتي تحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تتجاوز 6 أشهر.

وأوضحت إدارة النادي أن إصابة السميري حدثت أثناء تدريباته مع المنتخب الوطني وخارج أيام فيفا، ودون علم أو موافقة مسبقة من نادي السلط.

وبينت أن الخطة الموضوعة كانت تقضي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، مع متابعة علاجه وتأهيله تمهيدًا لعودته إلى المشاركة خلال مرحلة الإياب، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللاعب سيحصل على كافة مستحقاته المالية القانونية.

وأشارت إدارة نادي السلط إلى أنها تفاجأت بقيام اللاعب بنشر الموضوع عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الرجوع إلى إدارة النادي أو التواصل معها لتوضيح الأمر، معتبرة أن مثل هذه الأمور كان من الأولى أن تتم عبر القنوات الرسمية بين اللاعب والنادي.

وأكدت الإدارة احترامها الكامل للاعب وتقديرها لما قدمه للنادي، متمنية له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب بأفضل حال.

وشددت إدارة نادي السلط على أن أي إساءة أو تشهير أو نشر معلومات غير صحيحة بحق النادي أو إدارته أو العاملين فيه، سيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية والرسمية، واتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون بحق أي شخص يتجاوز على النادي أو إدارته.