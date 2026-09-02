"حقن العضلات وحرق الدهون".. الغذاء والدواء الاردنية تحذر من مواد مجهولة

خبرني - حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من الترويج أو الاستخدام لمواد ببتيدية مختلفة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، أو داخل بعض مراكز اللياقة البدنية بشكل مخالف، وبادعاءات تتعلق ببناء العضلات، وزيادة الكتلة العضلية وتحسين الأداء الرياضي وحرق الدهون أو تسريع التعافي بعد ممارسة التمارين، مشيرة إلى أن جميع هذه الادعاءات غير مثبتة علميا.

وبينت المؤسسة في بيان صحفي، أن من هذه المنتجات التي يروج لها:

BPC-157 وTB-500 و GHK-Cu وKisspeptin وIGF-1 وTesamorelin و Retatrutide وغيرها

، وجميعها غير مرخصة وغير مسجلة أصوليا في المملكة ومجهولة المصدر والمكونات، محذرة من أن استخدامها قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة، تشمل اضطرابات في التوازن الهرموني ووظائف الجهاز التناسلي والقلب والأوعية الدموية والكبد وغيرها من المضاعفات الصحية التي قد تكون مميتة.

وفيما يتعلق بمستحضر retatrutide، أوضحت المؤسسة أنه لا يزال قيد البحث والتطوير ولم يتم طرحه أصوليا في الأسواق الدوائية في العالم من قبل الشركة المطورة وذلك لحين استكمال الدراسات التي تثبت مأمونيته وفعاليته وجودته، والذي يخضع لبراءات اختراع لصالح الشركة المطورة فقط في الانتاج والتوزيع والبيع حال استكمال تسجيله أصوليا في العالم، محذرة من الترويج المضلل لنسخ من هذا المستحضر مجهولة التصنيع والمصدر والمكونات.

ولفتت المؤسسة إلى أن حملاتها الرقابية المكثفة تشمل ملاحقة المروجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم ومخاطبة الجهات المعنية ممثلة بوحدة الجرائم الالكترونية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لاغلاق هذه المواقع والصفحات ، إضافة إلى إحالة المخالفين الى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني، وإغلاق مراكز اللياقة البدنية التي يثبت تداول مثل هذه المواد فيها.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إغلاق أكثر من 10 صفحات إلكترونية و6 مراكز لياقة بدنية، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية لمتابعة هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وتهيب المؤسسة بالمواطنين ضرورة التأكد من إجازة أي مادة أو مستحضر لدى المؤسسة قبل استخدامه، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، داعية إلى التواصل معها عبر منصة الشكاوى الرسمية من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)، أو عبر خط الشكاوى المجاني (117114)في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى.