أسعار الذكاء الاصطناعي تتهاوى.. مؤشر الرموز يسجل أدنى مستوى

خبرني - سجل مؤشر مهم لأسعار رموز الذكاء الاصطناعي أدنى مستوياته هذا الأسبوع، في أحدث دليل على تراجع الأسعار في ظل بيئة تنافسية متزايدة.

وانخفض مؤشر إنفاق رموز النماذج اللغوية العملاقة، LLM، وهو مقياس رئيسي للأسعار اليومية من شركة Silicon Data المتخصصة في تحليل البيانات، إلى 97 سنتا.

ويمثل هذا أدنى مستوى للمؤشر منذ إنشائه أواخر العام الماضي، وقد انخفض بأكثر من النصف عن أعلى مستوى سجله في وقت سابق من هذا الصيف.

ويتتبع مؤشر Silicon Data السعر السائد في السوق لرمز نماذج اللغة الكبيرة.

وقد يعني الانخفاض الحاد في الأسعار أن مستخدمي نماذج الذكاء الاصطناعي سيدفعون مبالغ أقل لإجراء استفسارات على روبوتات الدردشة الشائعة مثل ChatGPT من OpenAI، وClaude من Anthropic، وGemini من Google.

لكن هذا قد يكون خبرًا سيئًا للشركات المطورة لهذه النماذج، إذ قد يؤدي انخفاض سعر المؤشر إلى تعويد المستهلكين على توقع أسعار أقل للوصول إلى هذه الخدمات، مما يقلل من قدرة مزودي هذه النماذج على تحديد الأسعار.

ويُعزى هذا الانخفاض الأخير جزئيًا إلى صعود النماذج الصينية مفتوحة المصدر مثل Kimi K3 من Moonshot، والتي يمكن الحصول عليها بأسعار أقل من البدائل التي تقدمها مختبرات رائدة، وفقًا لمنشور من رئيس قسم الاستثمار في Syz Group، تشارلز هنري مونشو.

وقد أعلنت OpenAI عن تخفيضات في أسعار اثنين من نماذج الذكاء الاصطناعي GPT-5.6 في أواخر يوليو/تموز، بينما ذكر مونشو أن مختبرات رائدة أخرى قد طرحت عروضًا مزودة بإمكانيات "التسعير الديناميكي" التي تسمح بارتفاع وانخفاض أسعار الوصول وفقًا للطلب.

ووفق شبكة سي إن بي سي، تُؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغط على سعر السوق للرموز الرقمية.

وكتب مونشو، "تُعدّ مختبرات نماذج المؤسسات الأكثر عرضةً للخطر بشكل مباشر، ويُؤدي انخفاض قيمة الرموز الرقمية إلى تقليص الإيرادات بينما تبقى التزامات الحوسبة ثابتة، والاستجابة الاستراتيجية واضحة، يجب أن يتحول التركيز من القدرة الخام للنماذج - حيث تُقاس فجوة الوزن المفتوح الآن بالأشهر - إلى التوزيع والذاكرة والسياق."

وأضاف مونشو أن انخفاض تكاليف إنتاج الرموز الرقمية في جميع أنحاء القطاع قد أدى أيضًا إلى انخفاض الأسعار في المؤشر.

وقد يُؤدي انخفاض مؤشر إنفاق الرموز الرقمية إلى ضغوط ربحية جديدة على رواد الذكاء الاصطناعي مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي، بينما يُفكّرون في توقيت دخول السوق العامة، إن كان ذلك مُمكنًا.

وقدّمت الشركتان طلبات سرية للاكتتاب العام الأولي إلى الجهات التنظيمية هذا الصيف.

وقد يحتاج المستثمرون أيضًا إلى إعادة النظر في توقعاتهم بشأن العائد المُحتمل على رأس المال المُستثمر في تطوير الذكاء الاصطناعي مع انخفاض أسعار الرموز الرقمية.

واستثمرت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما فيها إنفيديا ومايكروسوفت مليارات الدولارات في خطط لتوسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد يشير الانخفاض الأخير إلى أنه بين النماذج الرائدة والمنافسين الأقل تكلفة، قد يكون هناك بالفعل ما يكفي من المعروض في السوق "لتوفير قدرات كافية لمعظم المهام"، وفقًا لرئيس قسم الأبحاث في شركة سيليكون داتا، ستيف هو.

وقادت أسهم التكنولوجيا السوق الأوسع نطاقًا نحو الانخفاض الثلاثاء. فقد انخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة تقارب 1%، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4%.