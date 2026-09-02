افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2026

خبرني - تتجه أنظار عشاق السينما، الأربعاء، إلى جزيرة ليدو الإيطالية لمتابعة افتتاح الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي يستمر حتى 12 سبتمبر/أيلول بمشاركة نخبة من نجوم السينما وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

وبدأ برنامج الافتتاح بوصول النجوم إلى السجادة الحمراء، قبل انطلاق مراسم حفل الافتتاح في قاعة «سالا غراندي» بقصر السينما.

بث مباشر مهرجان البندقية 2026

توفر إدارة المهرجان بثًا مباشرًا لفعاليات الدورة عبر الموقع الرسمي لـ«لا بينالي دي فينيسيا»، ويمكن للجمهور متابعة التغطية الخاصة بالافتتاح والفعاليات المصاحبة لها عبر صفحة البث الرسمية.

كما تنقل قناة Rai Movie الإيطالية مراسم الافتتاح، مع إمكانية المشاهدة عبر منصة RaiPlay داخل إيطاليا.

جورج كلوني أبرز نجوم الافتتاح

ويتصدر النجم الأمريكي جورج كلوني فعاليات اليوم الأول، بعدما قررت إدارة مهرجان البندقية منحه جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في التمثيل والإخراج والإنتاج.

ومن المقرر أن تقدم الممثلة لورا ديرن كلمة التكريم خلال مراسم الافتتاح.

فيلم «Ink» يفتتح الدورة

ويشهد اليوم أيضًا العرض العالمي الأول لفيلم «Ink» للمخرج داني بويل، الذي يفتتح برنامج المنافسة الرسمية، ويشارك في بطولته جاك أوكونيل وغاي بيرس وكلير فوي.

وتستمر عروض ومنافسات مهرجان البندقية السينمائي حتى 12 سبتمبر، موعد إعلان الجوائز والفيلم الفائز بالأسد الذهبي.

ويمكن متابعة البث الرسمي لفعاليات مهرجان البندقية عبر صفحة البث على الموقع الرسمي للمهرجان.