خبرني - كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن وجود خطط جاهزة لدى إسرائيل لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر الولايات المتحدة للتفاهم حول الوجهة التي سيتم نقل الغزيين إليها.

وفي مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، قال كاتس: "لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة"، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية "منظمة ومستعدة لإخراجهم، عن طريق البحر، والجو، وبكل وسيلة ممكنة".

وفي الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده لا تخطط للانسحاب من أي منطقة تحت سيطرة الجيش في قطاع غزة، مؤكداً سيطرة إسرائيل على المنطقة.

أدلى نتنياهو بتلك التصريحات، خلال زيارة قام بها يوم الأربعاء لقوات إسرائيلية في غزة، وتعدّ هذه الزيارة الميدانية هي الأولى من نوعها لتنياهو منذ الإعلان عن اتفاق الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف نتنياهو من منطقة "الخط الأصفر" حسبما جاء في بيان أصدره مكتبه: "نحن نسيطر على المنطقة، لن نتراجع، سنبقى على هذا الخط... نحن نسيطر على 60 في المئة من القطاع، ولن نتوقف، لأننا نقضي على الإرهابيين الذين يهددوننا، ونواصل القيام بذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح في بداية فترة ولايته الثانية تهجير أهالي غزة، الذين يناهز تعدادهم مليونَي نسمة، وتحويل القطاع المدمَّر إلى منتجع فاخر، قبل أن يتراجع عن المقترح، ويعلن في عام 2025 عن خطته ذات الـ 20 بنداً لإنهاء الحرب في غزة، التي تضمنت بنداً واضحاً بعدم إجبار أحد من غزة على التهجير.

ويُذكر أنه طبقاً لاتفاقيات جنيف، يُعدّ التهجير القسري للمدنيين من الأراضي المحتلة "جريمة حرب".



هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن ترامب لم يلغ الفكرة وإنما "جمّدها" بينما يبحث عن دول تستقبل الفلسطينيين، مشيراً إلى أن مصر ليست خياراً.

وأضاف: "الخطة لم تُلغ، بل تجري مناقشتها طوال الوقت، حتى الآن، وأعتقد أنه لا يوجد حل آخر لمصلحة الجميع... لكن لكي يحدث ذلك، نحتاج إلى الولايات المتحدة. متى سنحصل على موافقتها؟ عندما يتضح أن حماس لا تفي بالتزاماتها" بموجب وقف إطلاق النار.

وزعم كاتس أن 80 في المئة من الغزيين يرغبون في الرحيل لكنّ حماس كانت تمنعهم.

وتتهم حماس إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار مراراً وتقويض الجهود الرامية إلى تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.



وأوقفت الهدنة التي أعلنها ترامب العام الماضي القتال واسع النطاق في غزة، لكنها لم توقف الضربات الإسرائيلية على القطاع، ويقول الجيش الإسرائيلي إن هذه العمليات تهدف إلى منع تهديدات أمنية وهجمات حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة.

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال أربع وعشرين ساعة، ثمانية قتلى و31 جريحاً جرّاء عمليات قصف وإطلاق نار من جانب الجيش الإسرائيلي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة جنود إسرائيليين قُتلوا في هجمات نفذها مسلحون منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما قُتل أكثر من 1,300 فلسطيني في غزة خلال الفترة نفسها وارتفع عدد الضحايا الإجمالي في القطاع إلى 73,470 قتيلاً و174,540 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

فيما قُتل في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما يقرب من 1,200 شخص واحتجز حينها 251 رهينة آخرون.

