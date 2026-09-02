8 أيلول.. موعد امتحان المفاضلة للطلبة متساوي المعدلات في الثانوية الأجنبية

القبول الموحد يحدد موعد امتحان المفاضلة للطلبة الأردنيين متساوي المعدلات في الثانوية الأجنبية

خبرني - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الأربعاء، موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2026-2027.

وقالت الوحدة إن الامتحان سيُعقد الثلاثاء الموافق 8 أيلول في الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)، ويغطي المواد العلمية الأربع: الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات.

وأوضحت أن الامتحان سيُعقد على ثلاث جلسات، الأولى من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة صباحا، والثانية من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الثانية ظهرا، والثالثة من الساعة الثالثة إلى الخامسة عصرا، على أن تستمر كل جلسة ساعتين.

وبيّنت أن دخول الطلبة إلى الحرم الجامعي سيكون من خلال البوابة الشمالية فقط، وأن الامتحان محوسب، ويجري الدخول إليه باستخدام الرقم الوطني للطالب.

وأكدت ضرورة إحضار كل طالب هوية أحوال مدنية سارية المفعول أو جواز سفر، فيما يُحظر إدخال الآلة الحاسبة أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.

وأشارت إلى أن عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول، وإنما يعني عدم وجود تساو في المعدل مع طلبة آخرين.

ودعت الطلبة إلى الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعده بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور، إذ لن يُسمح لهم بدخول الحرم الجامعي، كما لا تتوفر أماكن مريحة لاستقبالهم.

ودعت الطلبة إلى الاطلاع على أسماء المدعوين للامتحان في كل جلسة، مرتبة هجائيا، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.