صديق رونالدو.. بدر هاري في قبضة الشرطة الهولندية

خبرني - ألقت الشرطة الهولندية القبض على المغربي بدر هاري، بطل الكيك بوكسينغ السابق، في العاصمة أمستردام.

جاء ذلك للاشتباه في تورط اللاعب، البالغ من العمر 41 عاما، في واقعة تتعلق بالتهديد والإهانة.

وأكد محامي بدر هاري، سم بولات، إلقاء القبض على موكله، بعدما أعلنت الشرطة الهولندية توقيفه صباح الثلاثاء 1 سبتمبر/ أيلول الحالي، عقب وقوع حادث في منطقة «بويتنفيلدرت» بالعاصمة أمستردام.

وأوضحت وسائل الإعلام الهولندية أن عملية التوقيف تمت في نحو التاسعة صباحا بشارع «فان ليينبيرخلان»، بينما لم تكشف الشرطة في البداية عن هوية الشخص المقبوض عليه، أو تفاصيل الواقعة التي أدت إلى الاشتباه في ارتكابه جريمتي التهديد والإهانة.

ولا تزال ملابسات الواقعة غير واضحة حتى الآن، كما لم يتم الإعلان عن هوية الشخص الذي يُزعم أن التهديد أو الإهانة وُجها إليه، فيما يواصل رجال الشرطة التحقيق في القضية. ويظل بدر هاري في هذه الواقعة مجرد مشتبه به، ولم تصدر بحقه أي إدانة.

وتأتي عملية التوقيف الجديدة بعد عام حافل بالمتاعب القانونية للمقاتل المغربي الهولندي، إذ سبق أن ألقي القبض عليه في فبراير/ شباط 2025 للاشتباه في الاعتداء على صديقته السابقة.

وفي سبتمبر 2025، أعلن الادعاء العام الهولندي حصول بدر هاري على عقوبة خدمة مجتمعية لمدة 24 ساعة، إلى جانب منعه من التواصل مع الضحية وإلزامه بدفع تعويضات، بعدما ثبتت مسؤوليته عن الاعتداء على شريكته السابقة في مناسبتين.

كما يمتلك هاري سجلا سابقا مع القضاء الهولندي، إذ أُدين في 2015 بارتكاب عدة وقائع عنف، وكان من أبرزها الاعتداء الشديد على رجل الأعمال كوين إيفرينك خلال حفل «Sensation White» في أمستردام عام 2012، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين، بينها 10 أشهر مع وقف التنفيذ، قبل أن تؤيد المحكمة العليا الحكم لاحقا.

وعلى الصعيد الرياضي، كان بدر هاري، أحد أبرز نجوم الوزن الثقيل في رياضة الكيك بوكسينغ خلال بدايات الألفية، وحقق شهرة عالمية من خلال مشاركاته في بطولات K-1 وغيرها.

بدر هاري صديق رونالدو

يرتبط اسم بدر هاري أيضا بنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ ظهرا معا في مناسبات وصور عدة، مما جعل المقاتل المغربي من الشخصيات المعروفة في الدائرة الاجتماعية لنجم النصر السعودي.

وتراجع ظهور هاري في الحلبة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ كانت آخر مواجهة له في 2023، بعدما حقق آخر انتصار في مسيرته عام 2015، من دون أن يعلن اعتزاله رسميا حتى الآن.