موعد عيد الأضحى 2027 في الدول العربية والإسلامية

خبرني - تشير الحسابات والمراصد الفلكية الرسمية إلى أن أول أيام عيد الأضحى لعام 2027 يُتوقع أن يوافق الأحد 16 مايو/ أيار 2027، الموافق 10 ذو الحجة 1448 هـ، في غالبية الدول العربية والإسلامية، على أن تكون وقفة عرفة يوم السبت 15 مايو/ أيار.



وتعتمد الدول الإسلامية في تحديد موعد عيد الأضحى على ما يرتبط بمناسك الحج التي تشرف عليها المملكة العربية السعودية، إذ يصدر الإعلان الرسمي النهائي بعد تحري هلال شهر ذي الحجة من جانب المحكمة العليا السعودية، مع نهاية شهر ذي القعدة.

موعد عيد الأضحى 2027 فلكيًا

وبناءً على الحسابات الفلكية، يأتي الترتيب الزمني المتوقع لمواعيد شهر ذي الحجة وعيد الأضحى لعام 2027 على النحو التالي:

غرة شهر ذي الحجة 1448 هـ: الجمعة 7 مايو/ أيار 2027.

وقفة عرفة، الموافق 9 ذو الحجة: السبت 15 مايو/ أيار 2027.

أول أيام عيد الأضحى، الموافق 10 ذو الحجة: الأحد 16 مايو/ أيار 2027.

آخر أيام التشريق، الموافق 13 ذو الحجة: الأربعاء 19 مايو/ أيار 2027.

الإجازات الرسمية المتوقعة لعيد الأضحى 2027

تمنح الحكومات العربية عادةً عطلة رسمية تمتد من 3 إلى 5 أيام للقطاعين العام والخاص، وتشمل الإجازة يوم الوقوف بعرفة والأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى كحد أدنى.

وتختلف تفاصيل الإجازة ومدتها من دولة عربية إلى أخرى، وفق القرارات الرسمية التي تصدرها الجهات الحكومية المختصة مع اقتراب المناسبة.

سنن عيد الأضحى 2027 المؤكدة

استنادًا إلى الأدلة والبيانات الصادرة عن الجهات الدينية الرسمية، ومنها دور الإفتاء ووزارات الأوقاف في العالم الإسلامي، يستقبل المسلمون عيد الأضحى بمجموعة من العبادات والسنن النبوية والآداب الاجتماعية المرتبطة بهذه الشعيرة، ومن أبرزها:

التكبير والتهليل: يبدأ التكبير من فجر يوم عرفة، الموافق 9 ذو الحجة، ويستمر حتى عصر آخر أيام التشريق، الموافق 13 ذو الحجة. ويكون التكبير مطلقًا في الأسواق والطرقات، ومقيدًا بعد الصلوات المكتوبة.

الإمساك عن قص الشعر والأظافر: يُستحب لمن يعتزم الأضحية ألا يأخذ شيئًا من شعره أو أظفاره منذ أول ليلة من شهر ذي الحجة وحتى إتمام ذبح أضحيته.

التأهب لصلاة العيد: يُسن الاغتسال والتطيب للرجال، وارتداء أفضل الثياب وأنظفها قبل التوجه إلى المصلى.

تأخير الطعام: يُستحب في عيد الأضحى تأخير تناول الطعام إلى ما بعد أداء صلاة العيد، ليكون أول ما يأكله المسلم من نُسك وأضحية العيد إذا تيسر ذلك.

مخالفة الطريق: يُسن التوجه إلى مصلى العيد عبر طريق، ثم العودة إلى المنزل من طريق آخر، لنشر السلام وإظهار شعائر الفرح.



آداب الأضحية الشرعية

تبدأ شعيرة النحر بعد الفراغ من صلاة العيد مباشرة، ولا يصح الذبح قبل أدائها، ويمتد وقت الأضحية حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق. وتتضمن الآداب الشرعية للأضحية عددًا من الضوابط، من بينها:

الرفق بالذبيحة: عدم جرها بعنف، وحدُّ آلة الذبح سريعًا، ومواراتها عن نظر بقية الأضاحي.

استقبال القبلة: توجيه الذبيحة ومذبحها باتجاه القبلة، مع التسمية والتكبير عند النحر.

التوزيع المسنون: يُستحب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ ثلث لأهل البيت، وثلث للأقارب والتهادي، وثلث للفقراء والمساكين.

الالتزام بالضوابط العامة: يكون الذبح في الأماكن المخصصة والمجازر الرسمية لحماية البيئة، مع عدم ترك المخلفات في الشوارع، وعدم إعطاء الجزار أجرته من لحم الأضحية أو جلدها.

صلة الأرحام خلال عيد الأضحى

تشكل صلة الأرحام والتزاور من العادات الاجتماعية المرتبطة بالعيد، وتشمل تبادل الزيارات بين الأقارب، والعمل على إنهاء الخصومات والشحناء، ونشر قيم التسامح بين أفراد الأسرة والمجتمع.

كما يُستحب التوسعة على الأهل والفقراء، وإدخال السرور على الأبناء والزوجة، إلى جانب توزيع الصدقات بما يعزز التكافل الاجتماعي خلال أيام العيد.