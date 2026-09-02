نسيم ابو خضير يترك حزب نماء

خبرني - أعلن الدكتور نسيم أبو خضير، نائب أمين عام حزب الأنصار الأردني المندمج مع حزب نماء، وعضو المكتب السياسي في حزب نماء، انسحابه من الحزب وإنهاء ارتباطه التنظيمي والحزبي به، اعتبارًا من تاريخ إصدار بيانه.

وقال أبو خضير في بيان، إن القرار جاء بعد مراجعة هادئة وعميقة ودراسة متأنية لمسيرة العمل الحزبي، مؤكدًا أنه اتخذه عن قناعة شخصية راسخة، دون أن يشكل إساءة أو خصومة أو انتقاصًا من أي شخص.

وأوضح أنه دخل العمل الحزبي انطلاقًا من إيمانه بأن الحزب الوطني الحقيقي يجمع ولا يفرّق، ويحترم الرأي والرأي الآخر، ويضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مشيرًا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر يجب أن يكون مصدر إثراء وقوة وليس سببًا للإقصاء أو التباعد.

وأكد أبو خضير أن انسحابه من حزب نماء لا يعني انسحابه من العمل العام أو خدمة الوطن، مشددًا على استمراره في أداء مسؤوليته الوطنية ووفائه للأردن واعتزازه بقيادته الهاشمية.

وتوجه بالشكر إلى من وقف إلى جانبه ومن جمعته بهم تجربة العمل الحزبي، معربًا عن تقديره للمواقف التي وصفها بالصادقة، ومؤكدًا أن انتهاء عضوية الإنسان في حزب لا يعني انتهاء مبادئه أو مغادرته وطنه.

واختتم أبو خضير بيانه بالدعاء أن يحفظ الله الأردن عزيزًا آمنًا مستقرًا، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن، في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.