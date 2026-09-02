موقع الجيش ينشر السيرة الذاتية الرسمية للواء الركن مجدي الحراسيس

خبرني - نشر موقع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، السيرة الذاتية الرسمية لرئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس، والتي تتضمن أبرز بياناته الشخصية ومؤهلاته العلمية والدورات التي التحق بها، إضافة إلى الأوسمة والشارات التي حصل عليها.

وفيما يلي أبرز المعلومات الواردة في السيرة الذاتية:

البيانات الشخصية:

الاسم: اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس.

الرقم العسكري: 37643.

الرتبة والصنف: لواء ركن استخبارات.

تاريخ الميلاد: 18 تشرين الثاني 1971.

مكان الميلاد: عمّان.

محافظة الأصل: الطفيلة.

تاريخ الالتحاق بالخدمة: 25 أيلول 1990.

الوظيفة: رئيس هيئة الأركان المشتركة.

المؤهلات العلمية:

دبلوم في العلوم العسكرية.

بكالوريوس في الحاسوب.

بكالوريوس في العلوم العسكرية.

ماجستير في هندسة الحاسوب.

ماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية.

أبرز الدورات الداخلية:

اللغة الإنجليزية التأسيسية.

المراقبين العسكريين.

القيادة والأركان المشتركة.

اللغة الإنجليزية.

الدفاع الوطني.

أبرز الدورات الخارجية:

استخبارات تحويلية – الولايات المتحدة الأميركية.

القيادة والأركان المشتركة – بريطانيا.

مدراء الاستخبارات الوطنية – بريطانيا.

مكافحة الإرهاب للضباط الكبار – الولايات المتحدة الأميركية.

الدفاع الوطني – بريطانيا.

القيادة العليا – قبرص.

الأوسمة والشارات:

وشملت الأوسمة والشارات التي مُنحت للواء الركن الحراسيس:

شارة المشاركة في مؤتمر عمّان الأول.

شارة تقدير الخدمة المخلصة الطويلة.

وسام هيئة الأمم المتحدة.

وسام مشاركة قوات حفظ السلام الدولية.

شارة مئوية الثورة العربية الكبرى.

وسام الاستحقاق العسكري – الدرجة الثانية.

وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز – الدرجة الأولى.

وسام مئوية الدولة الأولى.

شارة الكفاءة التدريبية.

وسام الاستقلال – الدرجة الثانية.

شارة اليوبيل الفضي.

استحقاق وطني من الرئيس الفرنسي – فرنسا.

شارة الكفاءة الإدارية والفنية.